Yapılandırma fırsatı sürüyor

Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizinin Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 azaltılacağına dikkati çeken Duman, “Vergi aslına bağlı cezalar tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranlarında indirim yapılıyor” diye konuştu.

“Baivuruda son günler içindeyiz”

Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğine işaret ederek, “Bu sayede yapılandırma kanununun sizlere sunmuş olduğu avantajları kaçırmamış olursunuz. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemeye başvuruda son günler içindeyiz. Yasaya göre başvuruda son gün 31 Aralık 2020” diye konuştu.