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Ekonomi Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Kasım
Ekonomi

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Kasım

5 milyon 800 bini aşkın mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:18:00 -
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Kasım

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım’a kadar ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartıyla interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı. Ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişikliğe gidilmemişti.

Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmış, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsil edilmişti.

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