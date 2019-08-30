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Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"

Seçim sürecinde, "Öğrencilere servis ücretsiz olacak" vaadi veren CHP'liler, İBB'nin yönetimini ele geçirdikten sonra yüzde 13 zam yaparak CHP belediyeciliğini İstanbul'la tanıştırmıştı. İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, bu vaadin kendi vaatleri olmadığını, CHP'nin vaadi olduğunu söyleyerek topu partiye attı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"

CHP, milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor!.. CHP’nin 31 Mart kampanyasında videolarla yaptığı ücretsiz okul servisi vaadi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadı tarafından reddedildi. İmamoğlu, son icraat olarak “vatandaşın lehine olumlu zam yapacağız” diyerek İstanbul’da öğrenci servislerine yüzde 13 zam yaptı. Servislerle ilgili ilk vaadi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 12 Şubat’taki grup toplantısında vererek CHP’li belediye sınırlarında ilkokul öğrencilerin servis ücreti ödemeyeceğini söyledi. Bunu da sosyal medyadan “Bunu siz hak ediyorsunuz” sloganıyla duyurdu.

Akşam gazetesi, İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’a, “İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadi ne oldu?” diye sordu. Ongun ise Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir vaadinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine CHP’nin 31 Mart öncesi “CHP’li tüm belediyelerde öğrencilere ücretsiz servis” vaadini içeren video Ongun'a yöneltildi.

Topu partiye attı

Ongun şu cevabı verdi: “Bu Ekrem Bey’in vaadi değil. O konuyu yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy’a sorun.

Vaatlerin tamamı rafta bekliyor

İmamoğlu’nun yerine getirmesi beklenen birçok vaadi rafta: Her mahalleye kreş, Kent Gıda Konseyi, Halk-Süt, bağımlılıkla mücadele merkezi, İstanbul Çocuk Fonu, Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yabancı dil kursu, 200 bin kişiye iş, üniversite öğrencilerine burs ve yurt.

İşinden edilen emekçiler belediye önünde

İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’deki işlerinden çıkarılan 250 işçi İBB önünde eylem yaptı. İBB önündeki eyleme yüzde 80 engelli oğluyla katılan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven şunları söyledi: “Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği ‘seni işten niye çıkardılar?’ Başkan gelsin açıklamasını çocuğuma yapsın. Çocuğuma bakamazsam hesabını kim verecek?

Gece 2 basım ücret ödenecek

İstanbul’da 30 Ağustos’tan itibaren cuma ve cumartesi geceleri, 6 metro hattı ve 24 otobüs hattında 00.30 ila 05.30 saatleri arası ulaşım mümkün olacak. Bu saat dilimlerindeki ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım ücret ödeyecek. İşte o metro hatları: Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Levent-Boğaziçi Üniversitesi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:21
  1. İstanbul
  2. İSPARK
  3. İSTAÇ
  4. BELTUR
  5. İSTGÜVEN
  6. İBB
  7. Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  8. Yenikapı-Kirazlı
  9. Yenikapı-Hacıosman
  10. Kadıköy-Tavşantepe
  11. Üsküdar-Çekmeköy
  12. Levent-Boğaziçi Üniversitesi
  13. zam
  14. Ekrem İmamoğlu
  15. murat ongun

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