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Dünya Yapılan çağrı sonrası Çinliler marketlere akın etti
Dünya

Yapılan çağrı sonrası Çinliler marketlere akın etti

Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısı yapmasının ardından panikleyen halk, marketlere akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:32:00 -
Yapılan çağrı sonrası Çinliler marketlere akın etti

Çin hükümetinin halka kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısı yapmasının ardından panikleyen halk, marketlere akın etti.

Çin Ticaret Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, halka acil durumlar karşısında temel tüketim ürünlerini depolama çağrısı yapılması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Çin basınındaki değerlendirmelerde, hükümetin bu tür uyarıları her yıl yaptığına ancak bu yıl Covid-19 salgınının ve olağanüstü hava koşullarının etkisiyle erken uyarıda bulunulduğuna dikkat çekildi.

Çin devlet televizyonuna konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Xiaoliang, temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde sıkıntı olmadığını, söz konusu açıklamanın yerel makamları uyarma amacı taşıdığını savundu. Ancak bakanlığın açıklamasının ardından panikleyen halk, pirinç, un ve yağ gibi temel gıda ürünlerini depolamak için marketlere akın etti.

Bir seferde 300 kilo pirinç satın aldı

Jiangsu, Zhengzhou ve Henan gibi farklı eyaletlerdeki kentlerde bulunan süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer ürün kıtlığına veya tedarik kesintisine dair herhangi bir durum olmadığını, dolayısıyla panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Changzhou kentinde sabahın erken saatlerinde dolan bir süpermarkette en çok rağbet gören ürünler pirinç, erişte ve yağ oldu. Yerel basında yer alan bir haber de, Qidong kentindeki süpermarkette bir müşterinin bir seferde 300 kilogram pirinç satın aldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir marketin girişinde bekleyen müşterilerin kepenklerin açılmasıyla içeriye akın ettiği, içeride uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, Çin'de iktidardaki Komünist Partisi'nin resmi yayın organında yer alan bir haber de, Ticaret Bakanlığının gıda depolama çağrısının Tayvan ile bir savaş yaşanması ihtimaliyle ilişkili olmadığı belirtildi. Bakanlığın ürün depolama çağrısı, sosyal medyada Tayvan ile savaş ihtimalinin yükseldiği, bunun için acil durumlara hazırlıklı olunması gerektiği yönünde dedikodulara yol açmıştı.

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