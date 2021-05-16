Yapılan aşı miktarı açıklandı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı mücadele için en önemli silah aşı olurken, aşılama süreci Türkiye'de de hızla devam ediyor.

Son olarak konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Aşılamada yeni rakam

Bakanlıktan yapılan açıklamada salgınla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştığı bildirildi.

3 büyükşehirde uygulanan aşı miktarı

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 159, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 435 toplamda 4 milyon 264 bin 594, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 876 bin 781 toplamda 2 milyon 88 bin 693, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 888, ikinci doz aşı sayısı 749 bin 931 toplamda 1 milyon 764 bin 819 doz olarak kayıtlara geçti.