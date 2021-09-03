Yapılan araştırmalarla kanıtlandı! İşte en yaygın zararlı atık

Yeni Akit/Ankara

İngiltere’de yapılan bir araştırma, doğaya atılan en yaygın zararlı atığın sigara izmariti olduğunu ortaya koydu. Konuyu değerlendiren TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Daha yaşanabilir ve iyi bir gezegen için hızla filtresiz hayata geçmeliyiz” dedi. İngiltere'nin Anglia Ruskin Üniversitesince yapılan araştırma, toprağa ve çimlere atılan sigara izmaritlerinin insan yapımı maddeler içinde çevreyi en fazla kirleten atıklar olduğunu ortaya koydu. Deniz kıyıları ve şehirlerden toplanan çöpün yüzde 30 ila 40'ını, sigara izmaritlerinin oluşturduğunu belirten araştırmacılar, her yıl doğaya yaklaşık 4,5 trilyon izmaritin atıldığını ifade etti.

“Gerçek, bilimsel bir boyut kazandı”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Sigaranın insan sağlığına ve ekonomiye verdiği zararların yanında, doğaya verdiği zararlar da artık bilinen bir gerçek. Söz konusu araştırmayla bu gerçek şimdi bir de bilimsel bir boyut kazandı. İnsan yapısı atıkların yüzde 30-40’ının sigara izmariti olması da, durumun vahametinin ne boyutlara geldiği açısından da çarpıcı bir veri” ifadelerini kullandı.

“Sigaranın olduğu yerde ot bitmez”

Aynı araştırmada sigara izmaritlerinin bitkilerin gelişimine de olumsuz etki yaptığının tespit edildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, “Söz konusu araştırmada sigara izmaritlerinin çimenlerde ve yoncalarda büyümeyi yüzde 27-28 oranında, bitki köklerinde ise yüzde 57’ye varan oranlarda olumsuz etkilediği ortaya kondu. Böylece sigaranın insan ve hayvandan başka bitkilerin de gelişiminde olumsuz etkilerinin olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla sigara izmaritlerinin sıkça doğaya atıldığı bölgelerde gerek doğal, gerekse de tarımsal bitki gelişiminin yaşayabileceği sıkıntılar da açığa çıkmış oldu. Buna, büyüklerimizin deyimiyle ‘Sigaranın olduğu yerde ot bitmez’ de diyebiliriz” görüşünü kaydetti.

Orman yangınları ve sigara

Sigaranın orman yangınlarına etkisi hakkında da açıklamada bulunan Doç. Dr. Aydın, “Geçtiğimiz günlerde başta Marmaris ve Manavgat bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının çıkış sebebi olarak ortaya atılan iddialardan biri de yanan sigara izmaritiydi. Bu konu üstünde aslında çok da konuşmaya gerek yok. Ormanlık alanda tam sönmemiş sigara izmaritini doğaya bırakmanın zararlarını artık sağır sultan bile duydu. Bu konuda çalışma yapmak bile bize artık zül geliyor, ancak demek ki bu noktada da kat edecek daha çok yolumuz var” şeklinde konuştu.