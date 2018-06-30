'Yapılacak reformlarda ittifak ruhu içinde olacağız'

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Mecliste yapılacak reformlar konusunda ittifak ruhu içerisinde devam edeceğiz çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kuralları ile ülkemize yerleşmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Yani 'sistemi değiştirdik' deyip eski alışkanlıklar ile eski şekilde, eski kurumlar ile hareket edilmesi durumunda ülkeye yazık olur" dedi.

Usta, Havza ilçesinde partililer ile bir kafede bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlama ve MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirme amaçlarına ulaştıklarını anlatan Usta, genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduklarını söyledi.

Seçim döneminde Cumhur İttifakı'nın seçimlerden sonra devam edeceğini söylediklerini anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"Meclis başkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi adayını desteklememizi bu çerçevede değerlendirmek lazım çünkü ülkemizin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. İttifak ruhunun önümüzdeki süreç içinde yerleşmesi lazım. Mecliste yapılacak reformlar konusunda ittifak ruhu içerisinde devam edeceğiz çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kuralları ile ülkemize yerleşmesi için çaba sarf edilmesi lazım.

Yani 'sistemi değiştirdik' deyip eski alışkanlıklar ile eski şekilde, eski kurumlar ile hareket edilmesi durumunda ülkeye yazık olur. Yeni sistemin ülkemize gerekli faydayı sağlaması lazım."

Usta, bedelli askerlik konusunda Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin daha önce açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Bu konu Genelkurmay Başkanlığı ile görüşülmeli ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmeli. Orada bir bekleme, yığılma olduğunu da biliyoruz. Bunun en uygun şekilde çözüme kavuşturulmasından yanayız. Genelkurmay Başkanlığı uygun olacağını düşünüyorsa biz de destek veririz" diye konuştu.

Erhan Usta, ülke ekonomisinin yapısal sorunları olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu sorunların aşılması için işin üç ayağı var. Merkezi Bankası boyutu var. Hükümetin alacağı kararlar var. Özellikle maliye politikası boyutu var. Bir de Meclis'in yapacağı reformlar var. Biz Meclis'in yapacağı reformlar konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu yaz sezonunda reform paketleri üzerinde çalışmak ve Meclis açılır açılmaz hiç beklemeksizin bunları çıkartmak gerekir. Hükümetin de maliye politikasını Merkez Bankası'nın para politikasına uygun şekilde sürdürmesinde fayda var."

Kaynak: AA