Yapılacak her bina için yasal zorunluluk olmalı! Hatay'daki o yapı sismik izolatör sayesinde bütün depremleri hasarsız atlattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve sonrasındaki 6 binden fazla depremi sıkıntısız atlatan, üzerine Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8’lik depremleri geçiren Hatay Dörtyol Hastanesi sorunsuz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hastanenin dayanıklılığı ilk deprem sonrası izolatörlerle manşetlere taşınmıştı. Son depremlerde de hastane herhangi bir zarar görmedi.

Hatay‘da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem İskenderun ilçesinde de hissedildi. İskenderun Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasındaki yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta deprem sonrası Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

ACİL SERVİS BAHÇEYE KURULDU

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay Dörtyol Hastanesi’ndeki izolatör sistemi, basında geniş bir şekilde yer almıştı. Hastanenin acil servis hizmetleri ise bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’ni, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde ayakta tutan izolatör sistemi basında geniş bir şekilde yansımıştı.

Bölgede birçok hastane yıkılırken, bina, üzerine kurulduğu izolatörler sayesinde tek bir cam kırığı dahi almadan iki büyük depremin yanı sıra dün yaşanan Hatay depremlerini de yıkımsız atlattı.

341 İZOLATÖR BULUNUYOR

Habertürk’te yer alan bilgilere göre 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve Hatay’daki etkisi de ağır olan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmemişti.