Yapıcıoğlu: Siyasetteki ölçütümüz İslam'dır

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, memleket ziyaretleri kapsamında Adana'yı ziyaret etti.

Yapıcıoğlu, kentteki temasları kapsamında STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Memleket ziyaretlerinde istişarelerde bulunduklarını söyleyen Yapıcıoğlu, yola çıktıkları günden beri ölçülerinin İslam olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, "Allah-u Teala bizim için bir ölçü koymuştur, bir sınır koymuştur. Bizim hayatımızın her alanında olduğu gibi siyaset yaptığımız zamanlarda da bizim ölçümüz İslam'dır ve biz meşru daire içerisinde kalmak zorundayız." dedi.

Gençliğin içerisinde bulunduğu duruma ilişkin çok sayıda kendilerine şikayetlerin geldiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Sanki gençlerin kendisi bu yolu seçmiş, o yola gidiyorlar, bizim hiçbir sorumluluğumuz, kabahatimiz yokmuş gibi sorumluluğu suçu gençlere yükleyerek bu işin içinden sıyrılamayız. Gençlerin o halde olmasının sorumlusu da bizleriz. Kendi çocuklarımıza sahip çıkamadık. Onların gelecek sahibi olmaları için güya sözüm ona sanki gelecek sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi, çok iyi okullar, dershaneler ve üniversitelere göndermekle yetindik. Onların iyi bir ahlak sahibi iyi bir Müslüman olmaları için, kendi ailesini anne-babasına, milletine, memleketine faydalı bir fert olabilmesi için yeterince vazifemizi yerine getirebildik mi?" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, "Madde bağımlılığı için sadece polisiye tedbirlerle bu işin çözülebileceğine mi inandık? Okul, aile, cami, sokak, sivil toplum, dernek, tarikat, cemaat ve vakıf bu işe el atmazsa, sadece polis ve adliye ile bu iş çözülebilir mi? İşte Adana'da gördük. Bir savcı devletten maaş alan, güya suçları soruşturmakla görevli olan bir savcı yine devletten maaş alan vatandaşın malını, canını, ırzını korumakla görevli olan polis memurlarını kullanarak uyuşturucu pazarlıyormuş. Çıktı ortaya yakalandılar." diye konuştu.

20 yıldır Müslümanların iktidarda olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Biz zannettik ki İslam iktidar olmuş, öyle mi? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Biz dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz’ deyince biz zannettik ki tamam, artık devlet dindar bir nesil yetiştirecek! Hadi biz evimize, çiftliğimizde, çoluğumuza, inşaatımıza, ihalemize, kendi işimize bakalım. Nasılsa devlet kendi işini yapacak, öyle mi? Ne oldu? Şimdi şikâyet ediyoruz, gençler şöyle oldu, böyle oldu. Dindar bir nesil yetiştirmek sivil toplumun işidir, sizin işinizdir yani bizim işimizdir, hükümetlerin işi değil. Evet hükümetlerin de yapabileceği şeyler, yapmaları gereken şeyler var. Müslüman Mahallesinde salyangoz satılmaz. Devletin idaresine toplumun genelinin inancına, örfüne, medeniyetine, inancına uygun olması lazım." ifadelerini kullandı.