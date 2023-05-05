Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'a saldıranların iki yüzlülüğünü anlattı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TV NET canlı yayınında konuştu.

Yapıcıoğlu, partilerinin seçim ofisleri, başkanlık binaları ve seçim standlarına yapılan saldırılardaki tutarsızlıkları anlattı.

Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önceden standımızda bayrak olmadığı iddiasıyla saldırıyorlardı, Trabzon’da ise bu bayrağı standınıza koyamazsınız diye saldırmışlar

Tepki olarak İstiklal Marşı okumuşlar, bizim arkadaşlar da eşlik etmiş ama siz susun demişler

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Üzerinde istiklalimizin ve dinimizin simgesi olan bayrağa biz niye karşı olalım?