Yapıcıoğlu: Ekipler canla başla çalışıyor!

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'yi sarsan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığını söyleyen Yapıcıoğlu, ''Her tarafta enkaz var. Bazı enkazların durumu gerçekten çok kötü. İnsan bu enkazların altından canlı çıkabileceğine ihtimal bir vermiyor ama ekipler canla başla çalışıyorlar. İğneyle kuyu kazarak bu enkazların altında canlı var mı diye insanüstü bir çaba içerisindeler. Canla başla çalışan, insanüstü gayret ortaya koyan, günlerce uykusuz kalan herkese milletim adına teşekkür ediyorum.'' dedi.