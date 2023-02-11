  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yapıcıoğlu: Ekipler canla başla çalışıyor!
Siyaset

Yapıcıoğlu: Ekipler canla başla çalışıyor!

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'yi sarsan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 15:57:00 -
Yapıcıoğlu: Ekipler canla başla çalışıyor!

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'yi sarsan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığını söyleyen Yapıcıoğlu, ''Her tarafta enkaz var. Bazı enkazların durumu gerçekten çok kötü. İnsan bu enkazların altından canlı çıkabileceğine ihtimal bir vermiyor ama ekipler canla başla çalışıyorlar. İğneyle kuyu kazarak bu enkazların altında canlı var mı diye insanüstü bir çaba içerisindeler. Canla başla çalışan, insanüstü gayret ortaya koyan, günlerce uykusuz kalan herkese milletim adına teşekkür ediyorum.'' dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23