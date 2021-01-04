Yapı sektörünün "Oscar"ı Altın Çekül'den Kalekim'e iki ödül

İSTANBUL (AA) - Kalekim, yapı sektörünün önemli ödüllerinden "Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri"nden iki ödülle döndü.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kalekim, 1973 yılından beri yayımda olan Türkiye'nin ilk ve tek malzeme kataloğu Yapı Kataloğu çatısı altında, 26. kez gerçekleştirilen "Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri"nde "Bi’Boya Fresh Comfort" ürünü ile "Fikir" kategorisinde "Tüzel Fikir Ödülü"ne ve "Biboya.com.tr Lansman Kampanyası" ile "Pazarlama" kategorisinde "En İyi Tanıtım Projesi Ödülü"ne layık görüldü.

- "Bi’Boya ile yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Pazarlama Direktörü Tuba Özdemir Hesse yapı sektörüne hizmet veren tüm markalar için Altın Çekül ödüllerinin her zaman belirleyici bir basamak ve prestij kaynağı olduğunu belirtti. Hesse, "Kalekim olarak, 47 yıllık birikim ve tecrübemiz ile yapı sektörünün gelişim yolculuğunda her zaman öncü roller üstlendik. En iyiyi sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda bugün de yenilikçi ve dinamik boya markamız Bi’Boya ile yaşam alanlarını renklendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bi’Boya’nın ortaya koyduğu başarının bu kez de sektörümüzün vazgeçilmez baş ucu kaynağı Yapı Kataloğu tarafından ödüllendirilmesi ise, bu yolda bizlere güç katıyor." ifadelerini kullandı.