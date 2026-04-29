Sözde ateşkes özde katliam! Bu yapılanlara şerefsizlik denir

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışındaki beldelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefre beldesini hedef aldı, savaş uçakları ise aynı ilçedeki Tayri beldesini vurdu.

İsrail'e ait bir helikopterden işgal altındaki Bint Cubeyl'de makineli silahlarla ateş açıldığı, bir İHA'nın da Kalavay ile Burc Kalavay beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldığı, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öğle saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarından Şakra ve Haris beldelerine saldırılar düzenlendi, Mansuri beldesi ise İsrail İHA'sıyla hedef alındı.

Lübnan'ın güneyinde hedef alınan beldeler, İsrail'in işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Sur kentine bağlı Şema ve Nakura beldelerinde evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdüğü, patlama seslerinin Sur çevresindeki köylerden duyulduğu aktarılmıştı. İsrail İHA'larının kentte yoğun uçuş yaptığı belirtilmişti.

- Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık dün Kantara beldesinde İsrail askerlerinin ve 2 Merkava tankının hedef alındığı bildirildi.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.