  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle geliyor ALKA-KAPLAN sahnede Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız” İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması Siyonist yanlısı İngiliz medyası şaşırtmadı! Gazze soykırımını aklamaya çalışıyorlar Tarihin yazmakta zorlandığı büyük zafer: Kut'ül Amare CHP'li gazeteci Bahar Feyzan'dan şok rüşvet itirafı: Bu ne rahatlık? 27 milyar avro buhar oldu Trump’tan Avrupa’ya ağır fatura Almanya’da iş gücü piyasası sarsılıyor! Beklentiler en düşük seviyede
Avrupa Avrupa Parlamentosu’ndan sert çıkış İsrailli işgalcilerle ticaret yasaklansın
Avrupa

Avrupa Parlamentosu’ndan sert çıkış İsrailli işgalcilerle ticaret yasaklansın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa Parlamentosu'ndan sert çıkış İsrailli işgalcilerle ticaret yasaklansın

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu yasa dışı yerleşimlerden yapılan ticareti yasaklamasını istedi.

AP'den çok sayıda milletvekili, 28 Nisan tarihli ortak mektupla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e çağrıda bulundu.

Mektupta, 21 Nisan'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından İsveç ve Fransa'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ithalata yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek Komisyonun bu konuda somut bir teklif hazırlaması talep edildi.

AB hukukunda mevcut tüm ticari araçların incelenmesi istenen mektupta, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda kurulan İsrail yerleşimleriyle ticaretin tamamen yasaklanmasının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Batı Yaka, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun AB tarafından uzun süredir kabul edildiği hatırlatılan mektupta, Uluslararası Adalet Divanının Temmuz 2024'teki danışma görüşünde de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı olduğunun açık şekilde ortaya konduğu ifade edildi.

Üçüncü ülkelerin bu durumu tanımama ve desteklememe yükümlülüğü bulunduğu belirtilen mektupta, mevcut AB politikasının yerleşim ürünlerinin yalnızca etiketlenmesini öngördüğünü, bunun ise uluslararası hukukla uyumlu olmadığını kaydetti.

Mektupta ayrıca, daha yüksek tarifeler veya lisans uygulamalarının yeterli olmayacağı, yerleşimlerde üretilen mal ve hizmetlerin AB pazarına erişiminin tamamen engellenmesinin en uygun çözüm olduğu ifade edildi.

Bazı üye ülkelerin (İspanya, Slovenya, İrlanda, Belçika ve Hollanda) ulusal düzeyde bu tür ithalatı yasaklama kararı aldığına dikkat çekilen mektupta, AB genelinde ortak bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, Komisyon İsrail ve işgal altındaki topraklarla ticari ilişkilerin uluslararası hukukla uyumlu hale getirilmesi için yerleşimlerle ticareti yasaklayacak bir düzenleme hazırlamaya davet edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23