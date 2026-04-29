Dünya Saydnaya’dan yeni görüntüler sızdı! Katil Esad rejiminin düşmesinden hemen sonra çekildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye halkının kanıyla beslenen, yıllarca "insan mezbahası" olarak kullanılan Saydnaya Hapishanesi’nde 8 Aralık 2024 gecesi tarihe geçecek bir utanç ve zafer anı yaşandı. Korkak ve kahpe rejim milislerinin arkalarına bile bakmadan kaçtığı o dakikalarda, kapılar kırıldı ve yerin altındaki o karanlık zindanlar işte böyle görüntülendi.

Yıllarca işkence çığlıklarının beton duvarlarda yankılandığı, her bir köşesinden kan damlayan Saydnaya Hapishanesi, katil Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte masum mahkumlar serbest kaldı. 8 Aralık gecesi rejim milislerinin birer fare gibi kaçmasının hemen ardından zindanlara giren halk, gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en bilinen işkence merkezlerinden biri olan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Saydnaya Hapishanesi'ndeki mahkumların 8 Aralık 2024'teki serbest bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hapishane kapılarının açılış anları yer alıyor.

VAHŞETİN YAŞANDIĞI HAPİSHANEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hapishaneye ilk giren kişilerin kaydettiği anlaşılan görüntülerde, serbest bırakılan mahkumların sevinç ve şok içerisinde ancak bitkin halde oldukları dikkati çekiyor.

Bazı mahkumların yürümekte zorluk çektiği, serbest bırakılanların birbirlerine sarıldıkları görülüyor.

Mahkumlara özgür oldukları ifade edilirken, serbest bırakılanlar, diğer mahkumların bulunduğu alanları tarif ediyor.

Görüntüleri çeken şahsın, kardeşini aradığı anlar da görüntülere yansıyor.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte başta Saydnaya olmak üzere çok sayıda hapishanede tutulan binlerce kişi serbest bırakılmıştı.

SAYDNAYA HAPİSHANESİ

Başkent Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.

