Cildi porselen gibi yapıyor! Ciltte porselen etkisi için 10-15 dakikada yapılan bu karışım 10 yaş gençleştiriyor!
Cilt bakımı konusunda kafası karışık olanlar hangi ürünler cildi porselen gibi yapıyor? Hepsi haberimizde.
Yağlı ve karma ciltlerin siyah noktaların oluşumu için daha uygun bir altyapıya sahip olduğu gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. Gözeneklerin üzerinde biriken kir, yağ veya ve toz gibi etkenler siyah nokta oluşumuna sebep olabilecek faktörlerden bazılarıdır. Tüm bu nedenlere rağmen cildinizi temiz tutmak sizin elinizde! Sizlerle paylaşacağımız bu maske; sodyum karbonat ile hazırlanıyor ve üstelik yapımı da çok basit!
Neden Bu Maskeyi Kullanmalısınız? *Gözeneklerdeki tüm kiri temizler. Böylece sivilcelerin ortaya çıkmasına engel olur. *Cildiniz daha yumuşak olur. *Cildiniz tüm yağları ve kremleri daha kolay emer. *Sodyum karbonat, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Tamamen doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bu maskenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler mutfağınızda şimdiden bulunuyor olabilir! Eğer cildiniz yağlıysa; ayda bir defa yapın.
Gerekli Olan Malzemeler: 2 tatlı kaşığı sodyum karbonat 2 tatlı kaşığı elma sirkesi 1 su bardağı su yarım limon 1 yemek kaşığı Bal Hazırlanışı 1- Yarısı su ile dolu bir bardak alın ve üzerine elma sirkesini ekleyin. Güzelce karıştırın. 2- Kabartma tozunu başka bir kaseye boşaltın. 3- Üzerine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın. 4- En son su ile karıştırdığınız sirkeyi diğer bütün malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Ardından bal ekleyin. Tüm hepsini güzelce karıştırdığınızdan emin olmalısınız. Uygulama: 1- Yüzünüzü güzelce yıkayın 2- Yumuşak bir havlu kurulayın. 3- Maskeyi parmak uçlarınızla 10 dakika boyunca masaj yaparak yüzünüze dağıtın. Daha sonra bol su ile yıkayın. 4- Sonuçlar sizi ilk uygulamanızdan itibaren şaşırtmaya başlayacak!
CİLT RENGİNİ AÇMAK İÇİN LİMONLU KARBONAT MASKESİ 1 yemek kaşığı karbonat 1 yemek kaşığı esmer şeker 10 damla limon Limonlu karbonat karışımı cildi ölü hücrelerden arındırır, ayrıca cilt tonunu açar. Limonlu karbonat maskesini hazırlamak için karbonatı, esmer şekeri ve limonu iyice karıştırın. Doğal kürü ıslak cildinize uygulayın. 15 dakika boyunca beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
akşam'da yer alan habere göre; Kusursuz bir cilde sahip olma arzusu, günümüzde hem doğal hem de bilimsel yöntemlerin harmanlandığı yeni bir bakım dönemini başlattı. Ancak "porselen cilt" olarak tabir edilen o pürüzsüz görünüme ulaşmak sanıldığı kadar kısa sürede gerçekleşmiyor. Uzman'ın açıklamalarına göre, evde uygulanan bakım rutinlerinin gerçek sonuçlarını göstermesi için en az 8-12 hafta boyunca düzenli kullanımın şart olduğunu vurguluyor. Peki, hangi ürünler cildi porselen gibi yapıyor? Uzman, yağlıdan kuruya her cilt tipi için bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri sıraladı. Doğal içeriklerle yapılan cilt bakımı gerçekten 'porselen cilt' görünümüne katkı sağlar mı, yoksa medikal ürünler şart mı? Porselen cilt dediğimiz şey tek bir yöntem ile elde edilemez. Cildin genel sağlığı ile alakalıdır. Doğal içerikler katkı sağlar ama mucize değildir. Peki, medikal ürünler? Medikal dermatolojik ürünler özellikle aktif madde içerenler daha hızlı ve hedefe yönelik sonuç verir. Yüzde 70 doğru aktif medikal bakım yüzde 30 doğal destek dengeli bir sonuç verecektir. Cilde uygun doğal ürünler için neler öneriyorsunuz? Doğal ürünler arasında aloe vera yatıştırıcı ve nemlendirici olarak fayda sağlarken, gül suyu tonik yerine rahatlıkla kullanılabilir. Allerjik olmayan ciltlerde bal ve yoğurt hafif parlaklık verebilir. Medikal kozmetik ürünlerde özellikle Retinol cilt yenilemesini hızlandırır. En etkili Anti-aging ajanlardan biridir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23