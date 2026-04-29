Cildi porselen gibi yapıyor! Ciltte porselen etkisi için 10-15 dakikada yapılan bu karışım 10 yaş gençleştiriyor!

akşam'da yer alan habere göre; Kusursuz bir cilde sahip olma arzusu, günümüzde hem doğal hem de bilimsel yöntemlerin harmanlandığı yeni bir bakım dönemini başlattı. Ancak "porselen cilt" olarak tabir edilen o pürüzsüz görünüme ulaşmak sanıldığı kadar kısa sürede gerçekleşmiyor. Uzman'ın açıklamalarına göre, evde uygulanan bakım rutinlerinin gerçek sonuçlarını göstermesi için en az 8-12 hafta boyunca düzenli kullanımın şart olduğunu vurguluyor. Peki, hangi ürünler cildi porselen gibi yapıyor? Uzman, yağlıdan kuruya her cilt tipi için bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri sıraladı. Doğal içeriklerle yapılan cilt bakımı gerçekten 'porselen cilt' görünümüne katkı sağlar mı, yoksa medikal ürünler şart mı? Porselen cilt dediğimiz şey tek bir yöntem ile elde edilemez. Cildin genel sağlığı ile alakalıdır. Doğal içerikler katkı sağlar ama mucize değildir. Peki, medikal ürünler? Medikal dermatolojik ürünler özellikle aktif madde içerenler daha hızlı ve hedefe yönelik sonuç verir. Yüzde 70 doğru aktif medikal bakım yüzde 30 doğal destek dengeli bir sonuç verecektir. Cilde uygun doğal ürünler için neler öneriyorsunuz? Doğal ürünler arasında aloe vera yatıştırıcı ve nemlendirici olarak fayda sağlarken, gül suyu tonik yerine rahatlıkla kullanılabilir. Allerjik olmayan ciltlerde bal ve yoğurt hafif parlaklık verebilir. Medikal kozmetik ürünlerde özellikle Retinol cilt yenilemesini hızlandırır. En etkili Anti-aging ajanlardan biridir.