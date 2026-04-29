Gündem Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği’nde siyasi irade yok
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği’nde siyasi irade yok

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği’nde siyasi irade yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Her hikâyenin iki tarafı var. Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık. Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Fidan ve Meinl-Reisinger, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecine destek verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin uzatılması önemli bir husus, bizim için önemli olan tekrar savaşa dönülmemesi. Ateşkes ilan edildiğinde de vurgulamıştık. 15 günlük süre yeterli olmayabilir, ilave süreye ihtiyaç olabilir demiştik. Önümüzdeki birkaç gün kritik. Pakistan'daki müzakerelere desteğimiz devam edecek. İki tarafın da ateşkeste nihai bir sonuca ulaşması için adım atması önemli. Müzakere maddelerinin çözülmesi zor. Ancak her iki tarafta Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli."

AB'YE İRADE ELEŞTİRİSİ

Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, şunları dile getirdi:

"Her hikâyenin iki tarafı var. Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık. Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor.

Bizim realist olarak izlediğimiz politika şu; Türkiye ile AB ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması konusunda AB tarafında irade koyma konusunda sıkıntılar var. Umarım var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşırız.

Vay vay

Almazlar,boşuna uğraşmayın..
