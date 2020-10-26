Yapı Kredi'nin 9 aylık net karı 4 milyar 315 milyon lira

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yılın 9 ayında 4 milyar 315 milyon lira net kar elde etti.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediği 2020 yılının ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yıllık bazda yüzde 24 artırarak, Türkiye ekonomisine 384,4 milyar TL kaynak sağladı. Nakdi kredi hacmini yıllık yüzde 27 artışla 283 milyar liraya çıkaran bankanın, özel bankalar arasındaki toplam nakdi kredi pazar payı yüzde 16,5 oldu. Konsolide aktif büyüklüğü 492,5 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredinin net karı yılın 9 ayında 4 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mevduatta TL odaklı büyümeyi sürdüren ve toplam müşteri mevduat hacmi yıllık yüzde 23 artışla 263,5 milyar liraya ulaşan bankanın, sermaye yeterlilik rasyosu ise (geçici regülasyon katkısı dikkate alınmadığında) yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılının ilk 9 ayında da ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerini belirtti.

Global olarak içinden geçilen şu zor günlerde müşterilerin ve Türkiye'nin yanında olarak sınırları kaldırmaya devam ettiklerini aktaran Erün, "Yılın son çeyreğini karşılarken, nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yıllık yüzde 24 artırarak ülke ekonomisine 384,4 milyar lira kaynak sağladık. Nakit kredi hacmimiz yüzde 27 artarak 283 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam nakdi kredilerde pazar payımız ise yüzde 16,5’e yükseldi. Yine, 2020 yılının ilk 9 ayında müşteri odaklı çalışmalarımız ile toplam müşteri mevduatı hacmimiz yüzde 23 artışla 263,5 milyar lira oldu. İşletme ve KOBİ’lerimizin çek ödemelerinin finansmanına destek olmak için KGF (Kredi Garanti Fonu) tarafından çıkartılan Çek Ödeme Destek Paketi ve yine kira, maaş gibi sabit giderlerinin finansmanına yönelik OPEX Kredi Destek Paketi’nde lider bankalar arasında yer alarak, bu dönemde müşterilerimizi desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, yılın ilk 9 ayında 8 milyar liralık kaynak sağladık." ifadelerini kullandı.

Erün, Yapı Kredi’nin dijital alanda yaptığı yatırımların değerinin salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Kovid-19 salgınının görüldüğü ilk günlerden itibaren müşterileri bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ne yönlendirdiklarini bildiren Erün, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil aktif müşteri adedimizde, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 oranında bir artış sağladık. Pandemi öncesinde dijitalle tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12’si bu dönemde dijital bankacılık kanallarını kullanmaya başladı. Bununla birlikte, 2020’nin ilk 9 aylık sürecinde yeni hizmet modelimiz “Görüntülü İşlem Asistanları” aracılığı ile yeni müşteri kazanım oranımız 2 katından fazla artış gösterdi. Müşteri İletişim Merkezimize gelen çağrılarda ise pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 22 oranında artış yaşandı."





-"Pandemi öncesi dönemle kıyasla kredi kartıyla temassız ödemeler 4 katına yükseldi"





Erün, teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hem müşterilerinin hem de çalışanlarının hayatına değer katacak bir şekilde kullandıklarını belirtti.

Kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile de kredi kartları alanındaki tarihsel liderliklerini 32 yıldır devam ettiklerini kaydeden Erün, "Kredi kartı adedimizi 11,8 milyona taşıdığımız bu dönemde kredi kartı adedine göre pazar payımız yüzde 16 olurken, aynı dönemde kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 17,5 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda ise kredi kartıyla yapılan temassız ödemeler 4 katına yükseldi ve lider konumumuzu bu alanda da devam ettirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi’nin kurulduğu günden bu yana bankacılık faaliyetlerini, toplumun tüm kesimleri üzerindeki etkilerini gözeterek yürüttüğünü belirten Erün, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğunun altını çizdi.

Erün, "2020 yılında ekonomiyi ve yaşamı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisi, dünya düzeninin ne denli hassas ve değişebilir olduğunu tekrar ortaya koydu. Tüm belirsizliklerin içerisinde ekonomi, toplum ve çevrenin birbirine bağlı, birbirinden doğrudan etkilenen ayrılmaz unsurlar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biz de Yapı Kredi olarak kurumların çevre ile uyumlu, toplumun beklentilerini dikkate alan ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeten bir konumda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin ‘sınırları kaldıran’ bankası olarak, sektördeki öncü ve güçlü konumumuzu ve sorumlu büyüme anlayışımızı sürdürülebilirlik alanına daha da yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına değinen Erün, şunları kaydetti:

"2020 yılının ocak ayında ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine olan desteğimizi sürdürüyoruz. Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilincinde bir kurum olarak etkin kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilkeleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığımız raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında yer aldık. Sürdürülebilirlik yönetiminde gösterdiğimiz yüksek performansımızla Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi ve Londra Borsası’na bağlı küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russel’ın şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını ölçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almayı sürdürdük. Bu yıl tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratma modelini içeren ilk Entegre Raporumuzu yayımladık."

Yapı Kredi olarak Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında bugüne kadar toplumsal ve ekonomik birçok önlemi hayata geçirdiklerini anımsatan Erün, "Bu belirsiz dönemde de 76 yıldır genlerimize işleyen müşteri odaklı hizmet ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Ekonomik, toplumsal ve sosyal alanlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmaya, ülkemiz ekonomisini sınırsız bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

