Meksika'da büyük bir fırça ile duvara çizilen resim: Guinness rekoru müjdesi geldi... O sanatçılar açtı
Meksika'da büyük bir fırça ile boyanmış duvar resmi Guinness rekoru kırıldı.
Meksika'da büyük bir fırça ile boyanmış duvar resmi Guinness rekoru kırıldı.
Guinness World Records bünyesinde çalışan Resmi Hakemler (Adjudicators) ve tescil ekibi tarafından müjde geldi.
Meksika’nın başkenti Meksiko’da dünyanın en büyük fırça ile boyanmış duvar resminin açılışı yapıldı.
Meksikalı sanatçılar tarafından Dünya Kupası yılı kapsamında hazırlanan ve 200 metrekareden büyük futbol temalı duvar resmi, Gustavo A. Madero ilçesine Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.
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