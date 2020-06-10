Yapı Kredi Mobil'de sigorta işlemleri de hizmete sunuldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Yapı Kredi Mobil üzerinden "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" dahil olmak üzere birçok yeni sigorta hizmetini sunmaya başladı.



Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, insan odaklı teknolojik yeniliklerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve bankacılığın sınırlarını genişletmeyi sürdürüyor.

Yapı Kredi Mobil üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda banka, Yapı Kredi Mobil üzerinden Allianz güvencesiyle "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’" dahil birçok yeni sigorta hizmetini hayata geçirdi.

Bu hizmetler arasında, Zorunlu Deprem Sigortası satış ve yenileme işlemlerinin yanı sıra farklı sigorta şirketinden olan poliçelerin yenilenmesi imkanı da bulunuyor. Ayrıca, uygulamada yer alan "Sigortalar" menüsü sayesinde, belirli sigorta ürünlerine başvurudan yenilemeye, poliçe takibinden tekliflerin görülmesine kadar birçok hizmete tek başlık altından hızlıca erişilebiliyor.





- BES fon dağılım değişikliği de Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılıyor





Öte yandan Yapı Kredi Mobil'de yer alan "Yatırımlar" ana menüsüne, "Birikimler/Bireysel Emeklilik (BES) Fon İşlemleri" de eklendi. Bu sayede sözleşme sahipleri, Yapı Kredi Mobil üzerinden fon dağılım değişikliklerinde önerilecek paketlere veya kendi tercihlerine göre dağılımı kolayca yapabilecek.





- "Müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşterilerinin yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Yapı Kredi olarak, yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıklarla müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip Yapı Kredi Mobil'e eklediğimiz yeni ürün ve hizmetlere müşterilerimiz 7/24, konforlu bir şekilde, diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor. Bu kapsamda 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' dahil olmak üzere pek çok yeni sigorta hizmeti ve Zorunlu Deprem Sigortası satış ve yenileme işlemlerini de Yapı Kredi Mobil'de sunmaya başladık. Ayrıca, uygulamada yer alan 'Yatırımlar' ana menüsüne, 'Birikimler/Bireysel Emeklilik (BES) Fon İşlemleri' de ekledik.

İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla geliştirdiğimiz tüm yenilikçi fonksiyonlarımız sayesinde müşterilerimizle kurduğumuz bağın daha da güçlenmesini ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sektörde farklı bir noktada bulunduğumuz dijitalleşme alanında çalışmalarımızı sürdürerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."











