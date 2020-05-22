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Teknoloji

Yapay zekaya sahip spiker 3 boyutlu yayın yaptı

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan yapay zekaya sahip haber sunucusu 3 boyutlu yayın yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 03:24:00 -
Yapay zekaya sahip spiker 3 boyutlu yayın yaptı

Yapay zekanın neredeyse her alanda çalışmalar yürüttüğü günümüz dünyasında bu, ilk defa yaşanıyor. Bakalım haber sunucusunun üç boyutlu yayını hangi özelliklere dayanıyor?

Yapay zeka teknolojisinin çok ileri boyutlara ulaşacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Geçtiğimiz günlerde yapılan ilginç bir deneme ile birlikte yapay zekanın aslında çok daha farklı alanlarda kullanılabileceği ortaya çıktı. Sağlıktan eğitim sektörüne kadar neredeyse bütün platformlarda AI dediğimiz sistem kullanılıyor.

Haber sunumunda 3D modelleme ve yapay zeka kullanıldı

3D modelleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni nesil Sogou AI Mesleki Avatar teknolojisi haber sunumu için özel olarak kullanıldı. Burada en çok dikkat çeken detaylardan birisi de yüz görünümünün üç boyutlu olarak aktarılmasıydı.

Normal şartlarda yapay zeka bile olsa yüz aktarımı daha çok 2 boyutlu olarak gerçekleştiriliyor. Ancak burada üç boyut kullanılarak çok daha gerçekçi bir yüz tercih edildi. Böylece haber sunan kişinin bir insan olduğu inandırıcı hale gelmiş oldu. Sogou'nun çok modlu tanıma ve sentez, yüz tanıma ve animasyon ve transfer teknolojisi ana kullanımlardan birisi oldu.


Sogou, 5G teknolojisi ve hologramların gelişmesiyle birlikte insanların iletişim kurma ve bilgiye ulaşma şeklini tamamen yönlendirmek istiyor. Böylece çok daha etkin bir yapay zeka kullanımı sağlanacak. Sizce şirketin böyle bir güce ulaşması mümkün mü? Fikrinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

 

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