Yapay zekaya nükleer destek

Teknoloji şirketleri için yapay zeka teknolojisi enerji yoğun bir kullanım gerektiriyor. Gereken enerjinin tamamen temiz enerji kaynaklarından sağlanması da hedeflerden biri. Şirketler şimdilerde bunun için nükleer santrallerle veri merkezlerini doğrudan bağlamak için adımlar atıyor. Ancak bu durumun elektrik şebekeleri üzerinde de bazı etkileri var ve bu, enerji şirketlerinin pek de hoşuna gitmiyor.

CNBC'nin haberine göre veri merkezleri bazı durumlarda 1 GW ya da daha fazla güce ihtiyaç duyuyor ki bu da ABD'deki ortalama bir nükleer reaktörün kapasitesine eşit.

Constellation Energy CEO'su Joe Dominguez, veri merkezlerinin ABD’nin ekonomik rekabetçiliği ve ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu, çünkü ülkenin yapay zeka geliştirme yarışında Çin gibi rakiplerle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Constellation, ABD’de 93 reaktörün 21'ini işletiyor.

Bu yıl Constellation’ın hisseleri yüzde 62 oranında artarak, S&P 500 endeksinde en iyi performans gösteren altıncı hisse oldu. Şirketin nükleer enerji kapasitesine olan talebin artmasıyla hisse değeri yükseldi. Teksas merkezli Vistra Corp da sahip olduğu altı reaktörle yılın en iyi ikinci performans gösteren S&P hissesine sahip oldu.

Teknoloji şirketleri, kömür santrallerinin kapanması ve yerli üretimin genişlemesi ile birlikte enerji talebinin artması nedeniyle güç arzının giderek kısıtlandığı bir dönemde veri merkezleri inşa ediyorlar.

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ABD’nin en büyük şebeke operatörü olan PJM Interconnection, Temmuz ayı sonunda, yeni enerji üretimi inşaatlarının talebi karşılamakta yetersiz kaldığı konusunda uyardı.

Teknoloji şirketleri veri merkezlerini nükleer santrallere bağlıyor

Dominguez, veri merkezlerini nükleer santrallere doğrudan bağlamanın, veri merkezlerinin inşasını desteklemenin en hızlı ve en maliyet etkin yolu olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni iletim hatlarının inşa maliyetini tüketicilere yüklemeden bunu yapabileceğini savunuyor.

Bununla birlikte, nükleer santrallere yakın konumlandırılmış veri merkezleri (co-location) tartışmalara yol açıyor.

Mart ayında Amazon Web Services (AWS), Talen Energy’den Pennsylvania’daki Susquehanna nükleer santralinden güç alan bir veri merkezi satın aldı. Ancak bu anlaşma, American Electric Power ve Exelon gibi enerji şirketlerinin karşı çıkmasıyla Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’nda (FERC) itiraza konu oldu. Bu enerji şirketleri, Amazon ile Talen arasındaki anlaşmanın PJM şebeke alanında daha az enerji kaynağına yol açacağını savunuyorlar.

AWS ile Talen Energy arasındaki hizmet anlaşması hakkında daha fazla bilgi isteyen FERC, sonbaharda bu tür büyük enerji yüklerinin doğrudan santrallere bağlanmasıyla ilgili konuları tartışmak için bir konferans düzenleyecek.

Constellation ve Vistra, AWS-Talen anlaşmasını FERC’e sundukları dosyalarda desteklediklerini belirttiler.

Constellation, birçok teknoloji şirketinin veri merkezlerini nükleer santrallere yakın konumlandırma konusunda ilgi gösterdiğini açıkladı. Vistra ise birkaç müşteriyle bu konuda görüşmeler yaptığını ve bazı yerlerde inceleme sürecinde olduğunu belirtti.