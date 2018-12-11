Yapay zekalı yerli ve milli SİHA'lar geliyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar dün gazetecilerle bir araya gelerek, Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalar, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bayraktar, 'Yeni nesil Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) AKINCI'da kullanmak üzere bir yapay zeka geliştiriyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bayraktar, "Yapay zeka öyle bir teknoloji ki düşünün, uçağın üzerinde bir bilgisayar içerisinde bir yapay zeka yazılımıyla uçuş halindeyken çevresini algılama, yer gök ayrımını yapma, objeleri, ağaç, insan, araç ayrımını yapma dolayısıyla etrafının durumsal farkındalığını oluşturma gibi alanlarda yapay zekanın çok önemli katkılar sunması bekleniyor. Biz de bu alana yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Sinyal işleme, obje tanımlama, otomatik imiş sistemleri ve tamamında yapay zekayı kullanmayı ve bu amaçla uçağın içerisine AKINCI'ya yerleştirmek üzere bir yapay zeka bilgisayarı geliştiriyoruz" dedi.

Bayraktar ve AKINCI İHA'lar yerli motorla uçacak

Haluk Bayraktar yaptığı açıjklamada TEİ'nin yerli olarak geliştirdiği PD170 motorunun BAYKAR'a teslim edildiğini, 2019 yılında yerli motorla ik uçuşun hedeflendiğini belirtti.

AKINCI SİHA'nın ilk uçusu

Bayraktar, "36-7 ay içerisinde ilk uçuşun yapılmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise 2020 yılı başlarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmek" dedi.

'İlk aşamada girişimlere 100 bin lira yatırım imkanı sunacağız'

Bayraktar: "Seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "T3 Girişim Merkezi (T3GM) 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin ana düzenleyicisi olan T3 Vakfı olarak, teknoloji girişimlerini desteklemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"T3 Girişim Merkezi'nde ilk kez geçtiğimiz yıl başlattığımız programın 2019 yılı başvuruları açıldı. T3GM, 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile, seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Amacımız Baykar gibi girişimlerin sayısının artması. Bunun için, girişim ekosistemimizi bu tür girişimlerin ortaya çıkmasına elverişli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Baykar ilk kurulduğunda sadece 7 kişilik bir ekipti, bugün bu sayı mühendis ve teknisyenleriyle 500 kişiye ulaştı. İHA ve SİHA teknolojisinde artık bağımsız olarak güvenliğimiz için hizmet eden ürünlerimiz sahada kullanımda ve çok başarılı sonuçlar alınıyor."

"11 yabancı girişim, İstanbul'a gelme kararı aldı"

Türkiye'yi dünyada SİHA yapabilen ender ülkeler arasına soktuklarına dikkati çeken Bayraktar, "Amacımız bu tip örneklerin tüm sektörlerde yayılması. Ülkemizi girişimlerin cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. TEKNOFEST'e gelen 100 yabancı girişimciden ödül alan 15 girişim Türkiye'ye davet edildi ve farklı ülkelerden 11 girişim kurucularıyla birlikte İstanbul'a gelme kararı aldı. Bunu daha da artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında T3 Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de milli teknoloji hamlesinin geliştirilmesi amacıyla çalıştıklarını bildirerek, Baykar bünyesinde aynı hedefle yola çıktıklarını, şu an gelinen noktada geliştirilen İHA ve SİHA'ların sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda 75 bin saati geçtiğini anlattı. Bayraktar, böyle bir ekosistemin oluşturulması ve geliştirilmesi için, elde edilen başarıların tüm alanlara yayılması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Vakfın çatısı altında yaptığımız tüm faaliyetleri 'Milli teknoloji hamlesi' olarak değerlendiriyoruz, girişim ekosistemini desteklemek için çalışıyoruz. Türkiye'deki ekosisteme baktığımızda, son 10-15 yılda bu alanda çok ciddi atılımlar var. Ben okurken Teknopark diye bir kavram yoktu, şu an 77 tane Teknopark'ımız var, buralarda faaliyet gösteren 5 bine yakın şirketimiz var, bu alana gittikçe artırılan destekler var. Türkiye'de teknoloji alanına verilen destekler gün geçtikçe artırılıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'deki Ar-Ge harcaması ve yaptığı projeler ile, Ar-Ge ekosisteminin yüzde 10'unu teşkil ediyor. Aslında Türkiye'de en büyük Ar-Ge harcamalarını yapan yüzde 57 ile özel sektör. Ar-Ge'yi fonlayan da, yine kamudan ziyade özel sektör. Türkiye'deki Ar-Ge kaynak fonlamasının yüzde 50'si özel sektör tarafından yapılıyor."