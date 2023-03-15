Yapay zekada önemli adım! GPT-4 resmi olarak tanıtıldı

Yapay zekada büyük bir sıçrama yaşandı. OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 piyasaya sürüldü. Haber 7'de yer alan haberin detayları şöyle:

OpenAI, uzun zamandır üzerinde çalıştığı GPT-4'ü "GPT-4, OpenAI'nin daha güvenli ve daha kullanışlı yanıtlar üreten en gelişmiş sistemidir" cümlesiyle piyasaya sürdüğünü belirtti

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan GPT-3 bizlere metinleri resimlere dönüştürebilme imkanını vermişti. Yeni geliştirilen GPT-4 ile ise metinleri videolara dönüştürebileceğiz. Yani sadece metin yazarak belirli bir konu hakkında bir video oluşturabileceğiz. OpenAI tarafından gerçekleştirilen GPT-4, daha geniş genel bilgiyi kapsıyor ve problem çözme yetenekleri sayesinde karşılaştığı metinleri daha yüksek doğrulukla analiz edebiliyor.

Dokuz kat daha başarılı

OpenAI firması, GPT-4'ün gelişmiş yetenekleriyle birlikte ChatGPT'yi geride bıraktığını söylüyor. OpenAI şirketi GPT-4'ün başarısını tanıtırken, ChatGPT'nin yetenekleriyle kıyaslıyor. Yapılan kıyaslamalarda GPT-4'ün, GPT-3^ürünü olan ChatGPT'ye orana çok fazla önde olduğu görülüyor. GPT-3, 175 milyar parametreye sahipken, GPT-4, 1 trilyon parametreye sahip. Bu da GPT-3'ün OpenAI'ın son ürünü olan GPT-4'ün yanında nokta kadar kalması anlamına geliyor.

Yapılan testler sonucunda GPT-4 ve GPT-3 ürünü olan ChatGPT tek tip baro sınavı testine tabi tutuldu. Bu testler sonucunda GPT-4'ün ChatGPT'ye göre dokuz kat daha başarılı olduğu görülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdiye kadar üretilen bütün GPT modellerindeki bilgiler ile güçlendirilen GPT-4'ün yapay zeka teknolojisinin ilerleyen zamanlarda diğer cihazlara kolay bir şekilde entegre edilebilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Altı aylık çalışma

OpenAI yöneticilerinin resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda GPT-4'ü uyumlu ve güvenli hale getirmek için 6 ay harcadıklarını belirtti. Bu doğrultuda GPT-4 üzerinde yapılan çalışmalar, GPT-4'ün, GPT-3'e oranla izin verilmeyen içerik taleplerine onay verme olasılığının yüzde 82 daha düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca gerçeklere dayalı cevaplar üretme oranının da yüzde 40 arttığına değiniliyor.

GPT-4'ün güvenli ve uyumlu olabilmesi için 6 ayda gerçekleştirilen çalışmalar, kullanıcıların GPT-4 ürünlerine güven duymalarını ve onları rahatlıkla kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Güven sağlayacak

GPT-4'ün güvenli ve yararlı olabilmesi için 50'den fazla uzmanla çalıştıklarını belirten OpenAI şirketi, proje geliştirilirken çok fazla insandan gelen geri bildirimlerin dikkate alınarak projeye dahil edildiğini söyledi.

Şirket, GPT-3'teki bütün gelişmeleri GPT-4'ün daha güvenli bir şekilde çalışabilmesi için kullandıklarını ve uygulamayı daha fazla kişi kullandıkça sürekli güncelleyerek geliştireceklerini söyledi.

İşbirliği yapıldı

GPT-4 yenilikçi firmalarla iş birliği yaparak yapay zekayı birçok uygulamaya dahil etmenin planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda GPT-4; yabancı dil eğitim programı olan Duolingo, kör ve görme engelli kişilerin nesneleri tanımasına yardımcı olan uygulama Be My Eyes, finansal ödeme şirketi Stripe, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, bedelsiz eğitim sunan, kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu Khan Academy ve İzlanda dilinin korunması için İzlanda Hükümeti ile anlaşmalar yaptığını resmi olarak duyurdu.

GPT-4'ün piyasaya sürülmeden önce yenilikçi firmalarla iş birliği yapmış olması, bu firmalara dahil olacak şirketlerin sayısını artıracak. Günümüzde hızla gelişme gösteren yapay zeka uygulamalarına tedirgin yaklaşanlara rağmen şirketlerin cesaretli adımları, birçok insanın güvenini kazanmalarını sağlayacak.

GPT-4 araştırmaları

GPT-4'ün en önemli özelliklerinden biri olan girilen metinleri videolara dönüştürme özelliğinin kullanılabilmesi, birçok insan tarafından merakla bekleniyor. OpenAI'ın sitesinde belirtilen özellik kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmaya yetiyor.

OpenAI'ın araştırma blogunda yer alan bilgilere göre, şu an bu özelliğin araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Metinden videoya dönüştürme özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı da tam olarak bilinmiyor.

2019 yılında tanıtılan GPT-3'ten üç yıl sonra ChatGPT uygulaması kullanıma sunulmuştu ancak metinden videoya dönüştürme özelliğinin piyasaya sürülmesi için bu kadar yıl beklenilip beklenilmeyeceği bilinmiyor.

GPT-4'ün gelişme ve iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için yapılan sınavlar sonucunda, yapay zeka projesinin GPT-3'e göre gözle görülür bir fark oluşturduğu kanıtlandı. Araştırmalar sonucunda OpenAI şirketi, GPT-4'ü halüsinasyonları büyük ölçüde kaldırdığına ancak bu konuda tamamen güvenilir olmadığına değindi.

Şirketin yapmış olduğu bu açıklamalar doğrultusunda GPT-4'ün bir önceki modellere göre temeli olmayan kurgular oluşturup insanları korkutması bir önceki modele göre daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor.