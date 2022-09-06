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Teknoloji Yapay zekada flaş gelişme! İnsan sesinde tespit edilebilir
Teknoloji

Yapay zekada flaş gelişme! İnsan sesinde tespit edilebilir

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak insan sesinde COVID-19 virüsü tespit edilebileceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 00:00:00 -
Yapay zekada flaş gelişme! İnsan sesinde tespit edilebilir

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak insan sesinde COVID-19 virüsü tespit edilebileceği ortaya konuldu.

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde COVID-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.

Çalışmada, Cambridge Üniversitesi'nin COVID-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i COVID-19 testi pozitif olan) incelendi. Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "COVID-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin COVID-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik" dedi.

Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini kaydetti. Araştırmada, COVID-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve COVID-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu. Araştırmacılar, COVID-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu belirtti.

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