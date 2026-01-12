"Yapay zekâ yanlış kullanılırsa öğrenciyi tembelliğe sürükler"

Uzman Eğitimci Kamuran Aldemir, yapay zekânın doğru kullanıldığında eğitime katkı sağladığını, ancak ödevlerin bu teknolojiye yaptırılmasının öğrenmeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Uzman Eğitimci Kamuran Aldemir, yapay zekânın eğitim alanında giderek yaygınlaşmasının öğrenciler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, özellikle ödevlerin yapay zekâya yaptırılmasının ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

"Teknoloji büyük dönüşümler getiriyor"

Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin hızla ilerlediğini belirten Aldemir, bu gelişmelerin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da köklü dönüşümlere yol açtığını söyledi. Son dönemde yapay zekânın ön plana çıktığını ve eğitimde aktif olarak kullanılmaya başlandığını kaydeden Aldemir, öğrencilerin bu teknolojiyle iç içe olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Ancak bu sürecin doğru yönetilmemesi halinde ciddi sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Aldemir, "Yapay zekâ, doğru kullanılmadığında öğrencileri tembelliğe itebilir ve onları pasif hale getirebilir." dedi.

"Ödevleri saniyeler içinde yaptırmak büyük risk"

Öğrencilerin yapay zekâyı ödev hazırlama aracı olarak kontrolsüz şekilde kullanmasının eğitim açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Aldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda bir öğrencinin kendi çabasıyla 2-3 saatini ayırarak yapması gereken bir ödevi, yapay zekâya 10-20 saniyede yaptırması ciddi bir risk barındırır. Yapay zekânın hazırladığı ödevi okumadan, incelemeden ve anlamadan okula götürmek, öğrencinin öğrenme sürecinin önündeki en büyük engellerden biridir."

Toplumda hazır bilgiye alışma eğiliminin yaygın olduğuna da dikkat çeken Aldemir, yeterli bilinçlendirme yapılmadığı için öğrencilerin ve bireylerin önlerine sunulan bilgiyi sorgulamadan kullanabildiğini ifade etti.

"Doğru kullanıldığında eğitime büyük katkı sağlar"

Yapay zekânın tamamen olumsuz bir araç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Aldemir, doğru ve bilinçli kullanıldığında eğitime ciddi katkılar sunabileceğini söyledi. Özellikle dil eğitimi alanında yapay zekânın önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Aldemir, öğrencilerin bir öğretmene ihtiyaç duymadan yapay zekâ ile pratik yaparak dil becerilerini geliştirebileceğini dile getirdi.

Robotik kodlama ve yazılım alanlarında da yapay zekânın rehber olarak kullanılabileceğini vurgulayan Aldemir, bu teknolojinin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

"Kontrolsüz kullanım yetenekleri köreltebilir"

Yapay zekânın problem çözme ve kod yazma gibi süreçlerde tamamen devreye sokulmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Aldemir, öğrencilerin düşünme ve üretme becerilerinin zarar görebileceğini belirtti.

"Kişi, tüm süreci yapay zekâya bırakıp kendini ona teslim etmemelidir. Kontrolsüz kullanım, zamanla bireyin yeteneklerinin körelmesine neden olabilir." diyen Aldemir, bu noktada denge ve bilinçli kullanımın önemine vurgu yaptı.

"En büyük görev ebeveynlere ve eğitimcilere düşüyor"

Yapay zekânın eğitimde sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için ebeveynlere, eğitimcilere ve eğitim sistemini yönetenlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Aldemir, sürecin doğru yönetilmesi halinde yapay zekânın eğitime katkısının çok büyük olacağını söyledi.

Aldemir, "Toplum olarak yapay zekâyı bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenirsek, bu teknoloji eğitimde devasa katkılar sağlayabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

