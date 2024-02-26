Yapay zeka telefonlara geliyor! İşlemciyi tanıttılar

Mobil işlemci rekabetini bir üst seviyeye taşıyan MediaTek, Dimensity 9300 ve 8300 yonga setlerinin artık Google’ın Gemini Nano LLM’si için optimize edildiğini resmi olarak duyurdu. İşte Gemini destekli MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 özellikleri…

Gemini destekli işlemci: MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 özellikleri

Şu anda Google Pixel 8 Pro ve Samsung Galaxy S24 serisi gibi amiral gemisi cihazlar, Google’ın mobil cihazlar için optimize edilmiş olan LLM Gemini Nano’dan yararlanıyor. Bu, Akıllı Yanıt ve Ses Kaydedici uygulamasındaki özetler gibi cihazdaki üretken AI özelliklerini destekliyor.

MediaTek ve Google artık geliştiricilerin Gemini Nano’yu uygulamalarına kolayca entegre etmelerine yardımcı olacak araçlar oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu işbirliği kapsamında ilk kullanılacak işlemciler MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 olacak. İşlemciler için yakında bir APK sunulacak.

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