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Teknoloji Yapay zeka teknolojisiyle sözlük geliştirildi
Teknoloji

Yapay zeka teknolojisiyle sözlük geliştirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 00:12:00 -
Yapay zeka teknolojisiyle sözlük geliştirildi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, finansal teknolojiler (fintek) alanında önemli bir adım atarak, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ilk sözlük olma özelliğini taşıyan 'Fintek Sözlüğü'nü kullanıma sundu. Sözlük yapay zekâ karakteri 'Bilge' tarafından seslendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Fintek alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin finansal istikrarına, güvenliğine ve gelişimine önemli katkılar sağlıyan yapay zekâ teknolojili 'Fintek Sözlüğü' yayınlandı.

Bu alandaki gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi ve gündemde henüz yeteri kadar yer bulmaması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve akademik literatürün desteklenmesi ihtiyacını doğuruyor. Bu noktada, finansal teknolojiler alanındaki birçok kavram ve terimin tanımlanması, kamuoyunun ekonomik okuryazarlığının artırılması oldukça önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 'Fintek Sözlüğü' oluşturuldu

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre referans sağlayacak nitelikte, kamuoyunun fintek alanındaki bilgisini ve ilgisini artırmak üzere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından "Fintek Sözlüğü" oluşturuldu.

Sözlük, özellikle yapay zekanın bu denli hızla geliştiği dönemde, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda, yapay zeka ile görselleştirilip seslendirildi. Fintek Sözlüğü, Bilge isimli yapay zeka karakteri tarafından seslendirildi.

Finansal teknoloji alanındaki projelerin yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi amacıyla çalışmalarına planlı bir şekilde devam eden Finans Ofisi tarafından hazırlanan Fintek Sözlüğü'ne "https://www.cbfo.gov.tr/finans-ofisi-fintek-sozlugu" adresinden ulaşılabiliyor.
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