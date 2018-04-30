Yapay zeka Siri'den küfür skandalı

Hayatımızın her anında karşımıza çıkan sanal asistanlar zaman zaman ilginç ya da komik olaylara sebep olabiliyor. Bunlardan biri Apple cephesinden geldi. Apple'ın iPhone ve benzeri cihazlarında kullandığı sesli asistan Siri, bir hatadan dolayı bir kullanıcısına küfür ediyor.

Bir kullanıcının ortaya çıkardığı hatada Siri kullanıcının annesine küfür ediyor. iPhone X kullanarak yapılan paylaşımda Siri’ye ‘Mother’ yani ‘Anne’ kelimesinin anlamını soruyor. Siri kelimenin temel anlamını açıkladıktan sonra yan anlamını öğrenmek ister misiniz diye soruyor. Siri, İngilizce olarak geçen konuşmada yan anlam olarak yaygın bir kelime kullanıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

“Bir isim olarak ‘motherf.cker', Kuzey Amerika'da yaygın argo sözcüğü” şeklinde yanıt veren Siri, ikincil anlamı ise küfür şeklinde yanıtlıyor. Herhangi bir sansür veya kısıtlama olmadan küfürlü cevabı veren Siri, sosyal medyada tepkilerin oluşmasına neden oldu.

Daha önce 2015 yılında da benzeri bir durum olmuş, tepkilerden dolayı Apple kısa bir süre sonra Siri‘ye müdahale ederek bu durumu düzeltmişti. Siri‘nin küfürlü konuşmasına sebep olarak Oxford sözlüğünü baz alması da gösteriliyor.