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Teknoloji Yapay zeka rüyaları kaydedebilecek!
Teknoloji

Yapay zeka rüyaları kaydedebilecek!

Osaka Üniversitesi'nde bir sistem nörobilimcisi olan Yu Takagi, yapay zeka algoritmasının görüntüler oluşturmak için beynin farklı bölgelerinden gelen beyin aktivitesi bilgilerini kullandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 11:02:00 -
Yapay zeka rüyaları kaydedebilecek!

Osaka Üniversitesi'nde bir sistem nörobilimcisi olan Yu Takagi, yapay zeka algoritmasının görüntüler oluşturmak için beynin farklı bölgelerinden gelen beyin aktivitesi bilgilerini kullandığını açıkladı.

Algoritma, beynin aktif bölgelerine kan akışındaki değişiklikleri saptayan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) beyin taramalarından elde edilen verileri yorumluyor.

Beynin temporal ve oksipital lobları, bir kişi onu görüntülediğinde görüntü hakkında farklı bilgi türlerini kaydediyor.

Yapay zeka sistemi, katılımcılardan alınan beyin taramalarında test edildi, ancak diğer bireylere genişletilmesi, sistemin yeniden eğitilmesini gerektirecek.

Araştırmacılar, teknolojinin bilişsel sinirbilim araştırmaları için yeni fırsatlara yol açabileceğini ve hayali düşünceleri ve rüyaları engellemek için kullanılabileceğini umuyorlar.
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