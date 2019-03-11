“Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz”

‘Geçmişten Geleceğe’ teması ile 6’ncısı gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve ‘İyi Gelecek’ temasıyla bu sene ilk kez yapılan Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Zirveye yapay zeka ve eğitim ilişkisi damga vurdu.







“Geçmişten Geleceğe” teması ile yola çıkan ve bu sene altıncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Flapper Swing grubunun 1920’li yılların caz şarkıları eşliğinde dansları ile başladı. Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül’ün açılışını yaptığı zirvenin ana konuşmacıları: Faruk Eczacıbaşı, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Baş Danışmanı Dr. Adem Çilek, YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve University College London yapay zekâ profesörü Prof. Dr. Rose Luckin oldu.







Zirvede robotik, kodlama, internetin hayatımızdaki yeri, eğitsel veri madenciliği, artırılmış ve sanal gerçeklik ve 2023 Eğitim Vizyonu konuları ele alındı. Teknolojinin eğitimde kullanımında,öğretmenin en önemli faktör olduğu zirvede vurgulandı. Zirvede gerçekleştirilen oturumlarda tüm gün boyunca eğitimde yapay zekâ, eğitimde teknoloji entegrasyonu, kurumsal dünyada eğitim, beyin eğitimi, gelecekte eğitim, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yabancı dilde teknoloji ile eğitim, oyunlaştırma, blockchain, drone kodlama, stem, robotik, kodlama, ters yüz edilmiş sınıflar ve daha pek çok konuyla ilgili alanında uzman kişiler tarafından atölyeler gerçekleştirildi. Dronelar, sanal gerçeklik ekipmanları, ahşap işleme aletleri, artırılmış gerçeklik atölyeleri, 3 boyutlu yazıcılar ve akıllı tahtalar gün boyunca etkinlik alanında deneyimlendi.







“Yapay zekâ ile çok daha fazlasını yapabilmek mümkün”

Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan University College London yapay zekâ profesörü Prof. Dr. Rose Luckin, “Gündelik hayatımızın birçok yerinde yapay zekâ kullanılmaya başlandı. Hatta eğitimde de kullanılıyor ancak bu buzdağının görünen kısmı. Yapay zekâ ile çok daha fazlasını yapabilmek mümkün” dedi.







“İnsanlar yapay zekâdan daha zeki”

Söz konusu eğitim olduğunda yapay zekanın insan zekası seviyesinde olamayacağını da belirten Luckin “İnsanların yapay zekânın ötesinde zeki olabileceğini fark etmek çok önemlidir. Yapay zekâ insan zekâsıyla kıyaslanamaz. Eğitimde destekleyici olabilir ama öğretmenlerin yerini alamaz” diye konuştu.







“Yapay zeka çalışmaları öğretmen desteği olmadan olamaz”

Zirvenin bir diğer önemli ismi Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Harry Daniels ise okul binalarının tasarımlarından bahsetti. Dizaynın eğitim üzerindeki etkisi ile ilgili konuşan Daniels, “Okullar söz konusu olduğunda tasarımlar öğrenmeyi ve öğretmeyi değiştirip değiştiremeyeceğinin tartışıldığı projeler başarısızlığa uğruyor. Yeni tasarımlar geleceğin vizyonuna tanıklık ettikleri takdirde uygulayıcıların gerçek değişimi gerçekleşecektir ve bu değişimin en önemli noktasının öğretmenleri de bu değişimin içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.







Robot Sunucu’dan ilginç cevap dikkat çekti

Kalust Şalcıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı ETZ19’da, sunucuya yapay zeka robotu ETZBOT (Promobot) yardımcı oldu. Kalust Şalcıoğlu’nun yapay zekâlı robota sorduğu “Hani hep derler ya “robotlar dünyayı ele geçirecek, yapay zeka insan ırkını yok edecek” diye gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanlar senden korkmalı mı?” sorusu merak uyandırdı. Robot’tan aldığı yanıt olan “Bizler insanlığın geleceği için üretiliyoruz. Bizler sizin işlerinizi kolaylaştırırken sizler de insanî sosyal özelliklerinizi geliştirmelisiniz. Profesör doktor Andrew Ng’nin şu sözüne katılıyorum: “Bugün yapay zekânın kötü bir süper zekâ olmasından endişelenmek, Mars’taki aşırı nüfus artışından endişelenmek gibidir” cümleleri ise katılımcıların ilgisini çekti.







Zirve kapsamında ‘İyi Gelecek’ temasıyla bu sene ilk kez düzenlenen Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi de yoğun bir katılımla gerçekleşti.







“Çocuklarımız geleceğimizin yıldızıdır”

‘Çocuklarımız geleceğimizin yıldızıdır’ diyen Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül “Büyük emekle bu sene ilki gerçekleşen Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi beklediğimiz gibi çok büyük bir ilgi gördü. Eğitim adına herkes için yararlı olan bu zirvenin 2’ncisi için şimdiden çok heyecanlıyız. Katılan ve destek herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.







7. Eğitim Teknolojileri Zirvesi 7 Mart 2020’de

Zirvenin sonunda, katılımcılara çekilişle birbirinden teknolojik hediyeler verildi. Eğitim ve teknoloji dünyasında 6. kez gerçekleşerek istikrarını koruyan Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin 7’ncisinin tarihi ve teması duyuruldu. 7. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin 7 Mart 2020’de “Sürdürülebilir İnovasyon” teması ile katılımcılar ile buluşacağı duyuruldu.