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Dünya Yapay zeka kafayı yedi! Kontrolden çıkan Tesla önüne geleni biçti!
Dünya

Yapay zeka kafayı yedi! Kontrolden çıkan Tesla önüne geleni biçti!

Tesla’ya ait Model-Y araç kontrolünü kaybederek hız yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çin polisi konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 01:08:00 -
Yapay zeka kafayı yedi! Kontrolden çıkan Tesla önüne geleni biçti!

Çin'de Chaozhou şehrinde, Tesla'ya ait Model-Y otomobil dehşet saçtı.

Kontorolünü kaybeden araç, sürücünün kontorlünden çıktı.

Tesla sürücüsü aracı park etmeye çalışırken araç, aniden hız yaparak frenlerini devre dışı bıraktı.

Duvara çarparak durabildi

Bunun üzerine hızlanan araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Aracın kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri, polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı.

O anlar kayıt altına alındı

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

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Yorumlar

Asd

Şu an ki teknljyle, yapayzekalı arç kullnlmaz; bu kaçncı habr, benzr kazlrın habrlrni okduk kaç kere; bu habrlrden çıkrdğım netce, yapayzekalı araç kullnmmlyız uzunca bir süre daha.
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