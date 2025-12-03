Tekerlek Başına 1.000 Beygir! Elektrikli araçlarda devrim

Geliştirdiği kompakt eksenel akılı motorlarla ün kazanan YASA, bu kez aynı teknolojiyi doğrudan tekerlek içerisine yerleştiren yeni nesil bir güç aktarma sistemi tanıttı. Şirketin prototipi, bir tekerleğin kendi başına 1.000 beygire eşdeğer güç üretebilmesine olanak sağlıyor. Bu değer, günümüzde üç motorlu performans odaklı elektrikli araçların toplam gücüne yaklaşan bir seviyeye işaret ediyor.

GÜÇ YOĞUNLUĞUNDA ARKA ARKAYA GELEN REKORLAR

YASA’nın eksenel akı motora yönelik çalışmaları 2024 ve 2025 boyunca hız kesmeden devam etti.

Temmuz ayında şirket, 13,1 kg’lık bir motordan 550 kW güç alarak güç yoğunluğu rekoru kırdığını duyurdu (42 kW/kg).

Ekim ayında bu rekor yeniden aşıldı: 12,7 kg’lık motor, kısa süreli testlerde 750 kW, yani 1.000 beygir seviyesine ulaştı. Bu aynı zamanda 59 kW/kg güç yoğunluğu demek.

YASA CEO'su Joerg Miska, bu değerlerin piyasadaki en gelişmiş radyal akılı motorların üç katı performans sunduğunu söyleyerek şirketin ulaştığı noktayı “yeni bir mühendislik standardı” olarak tanımlıyor.

DÜNYANIN İLK “KÜTLE-NÖTR” TEKERLEK İÇİ MOTOR SİSTEMİ

Rekor seviyedeki bu motor, yalnızca güç üretmekle kalmadı; altı hafta içinde gerçek bir hub motor sistemine dönüştürüldü. Şirket, sistemin “kütle-nötr” olma özelliğini özellikle vurguluyor. Bu, motor yerleştirildiğinde tekerleğin toplam ağırlık dengesinin bozulmadığı anlamına geliyor—hub motorların en kritik zorluklarından biri böylece aşılmış oldu.

TEKERLEK BAŞINA 750 kW: OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Şu anki prototip gerçek kullanım koşullarında her tekerlekte 750 kW güç verebiliyor. Bu rakam, gelecekte dört tekerlekli bir elektrikli aracın toplamda 3.000 kW (yaklaşık 4.000 beygir) gibi akıl almaz değerlere ulaşabileceğini gösteriyor.

Bu teknolojinin kalbinde, YASA’nın yalnızca 15 kg ağırlığındaki yeni nesil çift inverteri yer alıyor.

1.500 kW kapasite, 100 kW/kg yoğunluk, güncel inverterlerin çok üzerinde performans sunuyor.

FREN SİSTEMLERİNİ BİLE DEĞİŞTİREBİLECEK BİR TASARIM

YASA’nın CTO’su Tim Woolmer, tekerlek içi motorları “zorlukların da fırsatların da en büyüğü” olarak tanımlarken yeni sistemin bu engelleri tek tek aştığını belirtiyor.

Geliştirilen hub motorun güçlü rejeneratif frenleme kabiliyeti sayesinde:

Arka fren disklerinin küçülmesi, Hatta bazı araçlarda tamamen kaldırılması mümkün hâle geliyor. Bu hem ağırlık avantajı hem de maliyet düşüşü demek.

TİCARİ KULLANIM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Her ne kadar sistem prototip aşamasında olsa da YASA, teknolojinin ölçeklenebilir olduğunun altını çiziyor. Şirket, geliştirme yol haritasının 2026’da paylaşılacağını ve hub motor sisteminin ticari araçlarda kullanılabileceği dönemin göründüğünden daha yakın olduğunu söylüyor.