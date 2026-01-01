Yapay zeka işleri azaltmıyor, dönüştürüyor!

MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Yapay Zeka Çağında Mesleklerin Geleceği, İstihdam ve Milli Politika Önerileri” çalıştayında, yapay zekanın Türkiye’de çalışma hayatını köklü biçimde dönüştürdüğü ortaya konuldu.

Verimliliği artırıyor

MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın sonuç raporunda, katılımcı akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve uzmanların, yapay zekanın istihdamı daraltan bir unsurdan ziyade işlerin niteliğini dönüştüren, verimliliği artıran ve yeni fırsat alanları oluşturan stratejik bir araç olduğu konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Raporda, özellikle rutin ve tekrara dayalı görevlerin otomasyonla desteklenmesi, insan kaynağının daha stratejik, yaratıcı ve katma değerli alanlara yönelmesini mümkün kıldığına işaret edildi.

Gençler ve yeni mezunlar için işe giriş ve tecrübe kazanma süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının kritik önem taşıdığı ifade edilen raporda, bu sürecin yapılandırılmış staj, çıraklık ve mentörlük modelleriyle desteklenmesi halinde önemli bir fırsata dönüşebileceği vurgulandı.

Çalıştay sonuçlarına göre, öğretmenlik, mühendislik, yazılım geliştirme, muhasebe ve hukuk gibi birçok meslek alanı niteliksel bir dönüşüm süreci yaşıyor. İnsan emeğinin değeri strateji geliştirme, karar alma, etik değerlendirme, doğrulama ve karmaşık problem çözme gibi alanlarda daha da güçleniyor.

Yeni meslek alanları

Yapay zeka çağı etik ve uyum uzmanlığı, yapay zeka ürün yöneticiliği, veri yönetişimi, süreç otomasyonu ve prompt mühendisliği gibi hibrit yetkinlikler gerektiren yeni meslek alanlarını öne çıkarıyor.

Eğitim sisteminin anaokuldan üniversiteye kadar algoritmik düşünme, yapay zeka okuryazarlığı ve etik farkındalık temelinde güçlendirilmesine, ulusal düzeyde ise beceri dönüşümünü destekleyen, KOBİ'leri kapsayan ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden bütüncül politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

Raporda, "yapay zekanın, doğru politikalar ve koordinasyonla ele alındığında Türkiye için nitelikli istihdamı artıran, rekabet gücünü yükselten ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen güçlü bir kaldıraç" olduğu vurgulandı.