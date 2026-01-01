  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

15 yaşındaki Sarah’ın soykırım günlüğü! Gazze’nin sesi tuvalde

“Erdoğan Mehmetçiğe mesaj gönderdi! Terörsüz Türkiye için tarihi eşik aşılıyor”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den gözdağı: Asla izin verilmeyecek

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Yeni yıla girerken Türkiye'den büyük operasyon

Putin’in konutuna İHA saldırısı iddiası: Tahmin öngörüsü! Barış süreci nasıl etkilenir?

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!
Kobi Yapay zeka işleri azaltmıyor, dönüştürüyor!
Kobi

Yapay zeka işleri azaltmıyor, dönüştürüyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapay zeka işleri azaltmıyor, dönüştürüyor!

MÜSİAD tarafından düzenlenen çalıştayda, yapay zeka ve robotik teknolojilerin Türkiye’de istihdamı daraltan değil; niteliğini değiştiren ve yeni fırsatlar üreten bir güç olduğu vurgulandı.

MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Yapay Zeka Çağında Mesleklerin Geleceği, İstihdam ve Milli Politika Önerileri” çalıştayında, yapay zekanın Türkiye’de çalışma hayatını köklü biçimde dönüştürdüğü ortaya konuldu.

 

Verimliliği artırıyor

MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın sonuç raporunda, katılımcı akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve uzmanların, yapay zekanın istihdamı daraltan bir unsurdan ziyade işlerin niteliğini dönüştüren, verimliliği artıran ve yeni fırsat alanları oluşturan stratejik bir araç olduğu konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Raporda, özellikle rutin ve tekrara dayalı görevlerin otomasyonla desteklenmesi, insan kaynağının daha stratejik, yaratıcı ve katma değerli alanlara yönelmesini mümkün kıldığına işaret edildi.

 

Gençler ve yeni mezunlar için işe giriş ve tecrübe kazanma süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının kritik önem taşıdığı ifade edilen raporda, bu sürecin yapılandırılmış staj, çıraklık ve mentörlük modelleriyle desteklenmesi halinde önemli bir fırsata dönüşebileceği vurgulandı.

 

Çalıştay sonuçlarına göre, öğretmenlik, mühendislik, yazılım geliştirme, muhasebe ve hukuk gibi birçok meslek alanı niteliksel bir dönüşüm süreci yaşıyor. İnsan emeğinin değeri strateji geliştirme, karar alma, etik değerlendirme, doğrulama ve karmaşık problem çözme gibi alanlarda daha da güçleniyor.

 

Yeni meslek alanları

Yapay zeka çağı etik ve uyum uzmanlığı, yapay zeka ürün yöneticiliği, veri yönetişimi, süreç otomasyonu ve prompt mühendisliği gibi hibrit yetkinlikler gerektiren yeni meslek alanlarını öne çıkarıyor.

 

Eğitim sisteminin anaokuldan üniversiteye kadar algoritmik düşünme, yapay zeka okuryazarlığı ve etik farkındalık temelinde güçlendirilmesine, ulusal düzeyde ise beceri dönüşümünü destekleyen, KOBİ'leri kapsayan ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden bütüncül politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

 

Raporda, "yapay zekanın, doğru politikalar ve koordinasyonla ele alındığında Türkiye için nitelikli istihdamı artıran, rekabet gücünü yükselten ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen güçlü bir kaldıraç" olduğu vurgulandı.

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı
KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

Kobi

KOBİ’ler için finansman yolları anlatıldı

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi
KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

Kobi

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi
KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

Kobi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı
KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Kobi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!
Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Kobi

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23