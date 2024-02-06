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Aktüel Yapay zeka ile dolandırıcılık vurgunu: İngiltere merkezli şirket 25 milyon dolar! Polis gözlerine inanamadı
Aktüel

Yapay zeka ile dolandırıcılık vurgunu: İngiltere merkezli şirket 25 milyon dolar! Polis gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 01:20:00 - 2024-02-06 01:49:07
Yapay zeka ile dolandırıcılık vurgunu: İngiltere merkezli şirket 25 milyon dolar! Polis gözlerine inanamadı

Çin'de dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak çok uluslu bir firmanın çalışanını yaklaşık 25.6 milyon dolar dolandırdı. Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi.

Çin'de dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak çok uluslu bir firmanın çalışanını yaklaşık 25.6 milyon dolar dolandırdı. Dolandırılan paranın firmanın olduğu belirlenirken dolandırıcıların deepfake kullanarak yönetici kılığına girdiği kaydedildi.

Hayatın her alanına dahil olan ve gelişimini hızla sürdüren yapay zeka dolandırmaya da başladı. Hong Kong'da çok uluslu bir firmanın çalışanı bir video görüşmesine katılması için kandırıldı. Ancak katılanların hepsi aslında deepfake rekreasyonlarıydı.

CCN'in bildirdiğine göre kıdemli müfettiş Baron Chan Shun-ching, şehrin kamu yayıncısı RTHK'ya verdiği demeçte, "Çok kişili video konferansta, herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ VE SES AYNI

Baron Chan Shun-ching, "Başlangıçta, çalışan, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir kimlik avı e-postası olduğundan şüphelendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bununla birlikte, işçi video görüşmesinden sonra şüphelerini bir kenara bıraktı, çünkü katılan diğer insanlar tıpkı tanıdığı meslektaşları gibi görünüyor ve ses çıkarıyorlardı" dedi.

Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan işçinin toplam 200 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 25.6 milyon dolar) havale etmeyi kabul ettiğini söyledi.

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