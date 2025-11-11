Yapay zeka için dev yatırım! 600 milyar dolarlık yatırım

Yapay zekâ yarışında geri kaldığını açıkça kabul eden Meta, dev bir yatırım planıyla yeniden öne çıkmak istiyor. Şirket, 2028 yılına kadar ABD genelinde 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Bu plan, hem ülke ekonomisini güçlendirmeyi hem de Meta’yı “ABD altyapısının şampiyonu” haline getirmeyi amaçlıyor. Yatırımların büyük kısmı, yapay zekâ sistemlerini besleyecek ileri veri merkezleri ve bölgesel iş gücü ağlarının oluşturulmasına ayrılacak.

ZUCKERBERG: “HERKES İÇİN SÜPER YAPAY ZEKÂ”

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, açıklamasında yatırımların yapay zekâ odaklı bir dönüşümün parçası olduğunu vurguladı:

“Hedefimiz herkesin erişebileceği süper yapay zekâ geliştirmek. Bunun için gereken veri altyapısını ABD’de kuruyoruz.”

Zuckerberg, yeni yatırımların yalnızca teknoloji değil, ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından da kritik olduğunu belirterek, bugüne kadar Meta’nın 30 bin nitelikli iş ve 5 bin operasyonel pozisyon yarattığını, bu sayının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını söyledi.

VERİ MERKEZLERİNDE ENERJİ VE SU VERİMLİLİĞİ

Meta’nın yeni nesil veri merkezleri, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik odağında inşa edilecek. Şirket, 2030 yılına kadar “su pozitif” olmayı, yani kullandığından daha fazla suyu doğaya geri kazandırmayı hedefliyor.

Veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımı artırılacak; karbon ayak izinin azaltılması için güneş ve rüzgâr enerjisi tabanlı hibrit sistemler devreye alınacak.

YEREL EKONOMİYE VE EĞİTİME DESTEK

Meta, dev yatırım planı kapsamında sadece teknolojiye değil, yerel topluluklara da katkı sağlayacak.

Şirket, yatırım yapılacak bölgelerdeki okullara ve sivil toplum kuruluşlarına milyonlarca dolar hibe verecek. Ayrıca, altyapı ve vergi gelirlerinin güçlendirilmesi için federal ve yerel yönetimlerle ortak projeler yürütülecek.

Bu kapsamda oluşturulacak eğitim programlarının, yapay zekâ mühendisliği ve veri bilimi alanlarında genç iş gücünü desteklemesi planlanıyor.

TRUMP’IN “TEKNOLOJİDE MİLLİLEŞME” POLİTİKASINA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devlerini ülke içinde yatırım yapmaya teşvik eden “Amerikan Teknoloji Yeniden Yükseliyor” programını sürdürürken, Meta’nın bu adımı Beyaz Saray tarafından “stratejik bir katkı” olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi, yapay zekâ altyapısında dışa bağımlılığı azaltmayı ve ABD’nin küresel teknoloji üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi hedefliyor. Meta’nın 600 milyar dolarlık planı da bu hedefle uyumlu bir stratejik hamle olarak görülüyor.

SONUÇ: META’DAN “YENİ NESİL SANAYİ DEVRİMİ” ATAĞI

Meta’nın 600 milyar dolarlık yatırım planı, sadece bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda ABD ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracak tarihî bir ekonomik genişleme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Zuckerberg’in ifadesiyle, “Yapay zekâ artık sadece bir araç değil, tüm ekonominin omurgası.”