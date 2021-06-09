Yapay zeka hackathonu “Medathon” tamamlandı

Yarışmanın konusu bilek X-Ray grafilerindeki anomalileri tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirme olarak belirlendi ve bu hedef için 10 farklı takım oluşturuldu. Oluşturulan her takıma Turkcell’in yapay zeka ekibinde çalışan Turkcell mühendisleri de mentorluk desteği verdi. 31 üniversiteden 250 kişinin başvurduğu yarışmaya katılan öğrenciler arasından yapay zeka destekli modeli geliştiren ilk üç takıma ödüller verildi.

Geleceğin sağlık teknolojileri

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan salgın ile sağlık sektöründeki insan kaynağının ve teknolojinin kritik rolünün bir kez daha görüldüğünü belirtti. Bu doğrultuda dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün artan ve gelecekte günlük hayatın sıradan bir parçası olacak yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine yönelik birçok projeyi desteklediklerini vurgulayan Öztürk, “Sağlıkta Yapay Zeka Medathonu da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Gençlerimiz de bu yarışma ile geleceğin sağlık teknolojilerine ışık tutacak birçok önemli projeye imza attı. Hedefimiz bugün olduğu gibi gelecekte de geliştireceğimiz inovatif çözümlerle ülke insanımızın hayatına değer katmak olacak” ifadelerini kullandı.