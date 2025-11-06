  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü
Teknoloji Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler
Teknoloji

Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler

Çin’de yapay zekâ şirketlerinin hızlandırıcı çipler nedeniyle artan enerji tüketimi, rekor düzeyde elektrik faturalarına yol açtı. Yerel yönetimler, yüksek maliyetleri dengelemek için yapay zekâ firmalarına yüzde 50’ye varan indirim uygulamaya başladı.

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı büyüme, dünyanın dört bir yanında enerji talebini rekor seviyelere taşıyor. Çin’de de yapay zekâ hızlandırıcılarının yüksek güç tüketimi, şirketleri zor durumda bıraktı.

Microsoft’un bile mevcut hızlandırıcılarını çalıştıracak kadar enerjisi olmadığını açıklamasının ardından, Çin hükümeti de enerji krizine karşı ekonomik önlemler almaya başladı.

YERLİ ÇİPLER DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİYOR

Çin, ABD ambargoları nedeniyle büyük ölçüde yerli yapay zekâ çiplerine yönelmiş durumda. Ancak bu çipler, Nvidia H20 gibi gelişmiş Amerikan modellerine göre %30 ila %50 daha fazla enerji tüketiyor.

Verimsiz enerji kullanımı, özellikle veri merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde ciddi maliyet artışına neden oldu.

YEREL YÖNETİMLERDEN %50’YE VARAN ELEKTRİK İNDİRİMİ

Artan enerji maliyetlerine çözüm arayan yapay zekâ şirketleri, yerel yönetimlerden destek talep etti. Gelen bilgilere göre, Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi veri merkezi yoğun bölgelerde elektrik faturalarında %50’ye varan indirimler uygulanmaya başlandı.

Ancak bu indirimlerin sadece yerli üretim hızlandırıcı kullanan şirketler için geçerli olduğu bildirildi. Böylece Çin hükümeti, hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de yerli teknoloji firmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

AMAÇ: YERLİ FİRMALARI REKABETÇİ TUTMAK

Uzmanlara göre bu adım, Çin’in yapay zekâ sektörünü küresel pazarda rekabetçi tutmak için stratejik bir hamle. Özellikle Huawei gibi büyük teknoloji devlerinin bu indirimlerden önemli ölçüde yararlanması bekleniyor.

Çin, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızla artırıyor. Bu sayede, enerji sübvansiyonlarının ülke genelinde uzun vadeli bir mali yük oluşturmayacağı düşünülüyor.

KÜRESEL YARIŞTA ENERJİ ENGELİ

Yapay zekâ geliştirme yarışı, artık yalnızca donanım ve yazılım kapasitesiyle değil, enerji erişimi ile de şekilleniyor. Çin’in yerel destek politikaları, enerji arzının teknoloji üretimindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapay zekanın ekmeğini yiyorlar! Satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı
Yapay zekanın ekmeğini yiyorlar! Satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

Teknoloji

Yapay zekanın ekmeğini yiyorlar! Satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

Uygulama Avrupa finalinde! Yapay zekayla gıda israfına savaş açtılar
Uygulama Avrupa finalinde! Yapay zekayla gıda israfına savaş açtılar

Teknoloji

Uygulama Avrupa finalinde! Yapay zekayla gıda israfına savaş açtılar

Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem
Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem

Teknoloji

Köklü değişimin kapıları aralanıyor! Yapay zeka ile üniversitelerde yeni dönem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23