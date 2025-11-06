Yapay zekâ elektriği sömürüyor! İndirim talep ettiler

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı büyüme, dünyanın dört bir yanında enerji talebini rekor seviyelere taşıyor. Çin’de de yapay zekâ hızlandırıcılarının yüksek güç tüketimi, şirketleri zor durumda bıraktı.

Microsoft’un bile mevcut hızlandırıcılarını çalıştıracak kadar enerjisi olmadığını açıklamasının ardından, Çin hükümeti de enerji krizine karşı ekonomik önlemler almaya başladı.

YERLİ ÇİPLER DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİYOR

Çin, ABD ambargoları nedeniyle büyük ölçüde yerli yapay zekâ çiplerine yönelmiş durumda. Ancak bu çipler, Nvidia H20 gibi gelişmiş Amerikan modellerine göre %30 ila %50 daha fazla enerji tüketiyor.

Verimsiz enerji kullanımı, özellikle veri merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde ciddi maliyet artışına neden oldu.

YEREL YÖNETİMLERDEN %50’YE VARAN ELEKTRİK İNDİRİMİ

Artan enerji maliyetlerine çözüm arayan yapay zekâ şirketleri, yerel yönetimlerden destek talep etti. Gelen bilgilere göre, Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi veri merkezi yoğun bölgelerde elektrik faturalarında %50’ye varan indirimler uygulanmaya başlandı.

Ancak bu indirimlerin sadece yerli üretim hızlandırıcı kullanan şirketler için geçerli olduğu bildirildi. Böylece Çin hükümeti, hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de yerli teknoloji firmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

AMAÇ: YERLİ FİRMALARI REKABETÇİ TUTMAK

Uzmanlara göre bu adım, Çin’in yapay zekâ sektörünü küresel pazarda rekabetçi tutmak için stratejik bir hamle. Özellikle Huawei gibi büyük teknoloji devlerinin bu indirimlerden önemli ölçüde yararlanması bekleniyor.

Çin, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızla artırıyor. Bu sayede, enerji sübvansiyonlarının ülke genelinde uzun vadeli bir mali yük oluşturmayacağı düşünülüyor.

KÜRESEL YARIŞTA ENERJİ ENGELİ

Yapay zekâ geliştirme yarışı, artık yalnızca donanım ve yazılım kapasitesiyle değil, enerji erişimi ile de şekilleniyor. Çin’in yerel destek politikaları, enerji arzının teknoloji üretimindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.