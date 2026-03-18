Yapay zeka destekli dolandırıcılık mesajlarına karşı kritik uyarı!
Bayram öncesi yapay zeka destekli sahte mesajlarla dolandırıcılık girişimleri arttı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bayram öncesinde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle yapay zekâ destekli sahte mesajların yaygınlaştığına dikkat çekildi.
Merkezin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, dolandırıcıların tanıdık kişilerden ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi veren mesajlar kullandığı belirtildi. Bu mesajlar aracılığıyla kullanıcıların sahte bağlantılara yönlendirildiği ifade edildi.
Kişisel ve finansal bilgiler hedef alınıyor
Açıklamada, söz konusu sahte içerikler üzerinden vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Yetkililer, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
Kaynağı doğrulanamayan mesajlara itibar edilmemeli
Şüpheli bağlantılara tıklanmamalı
Kişisel bilgiler kesinlikle paylaşılmamalı
Bayram dönemlerinde dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çeken yetkililer, dijital güvenlik konusunda daha hassas olunması gerektiğini belirtti.