  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu
Yerel

Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

İstanbul Ümraniye’de bir iş merkezinin dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle büyük tehlike atlattı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ümraniye'de bir iş merkezinin metrelerce yüksekte dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu.

2 BUÇUK SAAT HAVADA KALDILAR

İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı. İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yerel

Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar
Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar

Gündem

Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar

Doğal gaz patladı 2 işçi yaralandı
Doğal gaz patladı 2 işçi yaralandı

Gündem

Doğal gaz patladı 2 işçi yaralandı

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (11.11.2025) ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23