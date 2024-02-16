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Teknoloji Yapay zeka çip şirketi Nvidia'nın çıkışı: rakibini zora sokan piyasa değeri, Alphabet'i de geçti! Sürpriz gelişme
Teknoloji

Yapay zeka çip şirketi Nvidia'nın çıkışı: rakibini zora sokan piyasa değeri, Alphabet'i de geçti! Sürpriz gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-16 20:11:00 - 2024-02-16 20:12:23
Yapay zeka çip şirketi Nvidia'nın çıkışı: rakibini zora sokan piyasa değeri, Alphabet'i de geçti! Sürpriz gelişme

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, Çip üreticisi Nvidia'nin piyasa değeri 1,83 trilyon dolara ulaştı. Amazon'un ardından Alphabet'i de geçen Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna geldi

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı. Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı.

Piyasa değeri bugün 1,83 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti. Bugün hisselerinde yüzde 0,5 artış görülen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı. Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi. Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti. Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

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