SON DAKİKA
'Sahte araç kiralama' sitesi dolandırıcılarına operasyon!

Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 74 adi şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 102 milyon 537 bin liralık para hareketliliği tespit edildiği bildirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurdukları saptandı. Şüphelilerin bu sitelerde araç kiralama ilanları paylaşarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para talep ettiği, yabancı uyruklu kişiler adına açılan açık hatlar üzerinden ‘call center’ yöntemiyle görüşmeler yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 88 olayda toplam 82 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 610 TL’lik işlem hacmi bulunduğu saptandı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Nevşehir, Sivas, Şırnak, Yalova ve Zonguldak’ta dün saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

