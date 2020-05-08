Yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğuldu.
Dülükbaba Tabiat Parkı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Dönmez (45) temizlik yaptığı sırada dengesini kaybedip yapay gölete düştü.
Dönmez'in çırpındığını gören arkadaşları onu göletten çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Dönmez, kurtarılamadı.
Dönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.