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Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

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Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Antalya'nın kayıtlı nüfus 500-600 arasında olan turizm merkezi Kaleiçi'nin nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor.

#1
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olduğu Kaleiçi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 40 bini geçiyor.

#2
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Kaleiçi'nde hareketlilik ve yoğunluk gece 04.00'e kadar devam ediyor.

#3
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam bambaşka bir kimliğe bürünüyor.

#4
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Kaleiçi'nde özellikle yaz aylarında akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar sürüyor.

#5
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Kaleiçi'nin yaşayan bir şehir olduğunu belirten Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "Kaleiçi'nde yaşıyorum, Kaleiçi'nde yerleşik yaşayan 500 kişiden birisi de ben oluyorum.

#6
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Toplamda yerleşik nüfusun 100 katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında çok esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler içinde lojistik başka olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz.

#7
Foto - Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Ama işimizi genelde gündüzden halletmiş oluyoruz. Burada yaşamanın hem iyi bir yönleri var hem kötü yönleri var" ifadelerini kullandı. Kaynak: Türkiye

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