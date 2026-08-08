Nüfus 100 katına çıkıyor Gündüz bomboş geceleri ise izdiham yaşanıyor

Toplamda yerleşik nüfusun 100 katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında çok esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler içinde lojistik başka olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz.