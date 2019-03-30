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Yaparsa AK Parti yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aşk ile koşan yorulmaz’ sözünü şiar edinen AK Parti iktidarları, ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:56
Yaparsa AK Parti yapar

 Harun Sekmen  İstanbul 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarları Türkiye’nin makus talihini değiştirdi. Savunma teknolojisinden ilaç sanayine, ulaşımdan uzay yolculuğuna, sağlıktan eğitime, sosyal devlet anlayışından, sanata, nükleer enerjiden spora kadar her alanda akıl almaz atılımlar yapıldı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin türlü engellemeleri ve yerli işbirlikçilerinin kumpaslarına rağmen destan yazan Türkiye, destansı yürüyüşünü her koşulda devam ettirmesini bildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aşk ile koşan yorulmaz’ sözünü şiar edinen AK Parti iktidarları, ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attı. Son üç yılda bin 294 yataklı Mersin, 475 yataklı Yozgat, 755 yataklı Isparta, bin 550 yataklı Adana, bin 607 yataklı Kayseri, bin 38 yataklı Elazığ, bin 81 yataklı Eskişehir, 558 yataklı Manisa, 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıldı. 12 şehir hastanesinin yapımına devam edilirken, 3’ünün bu yıl içerisinde açılması bekleniyor.

Ulaşımda prestij projeler

Ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han gemileri karadan yürütürken, Başkan Erdoğan ise, denizin altındna tüneller ve demiryolları geçirdi. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Marmaray günde milyonlarca yolcuyu taşırken, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatan Avrasya Tüneli vasıtasıyla binlerce araç denizin altından iki yakaya da rahatça seyahat edebiliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü boğazdaki iki köprünün yoğunluğunu büyük oranda alırken, 9 buçuk saatlik İstanbul- İzmir yolunu 3 buçuk saate düşüren Osmangazi Köprüsü bütün Körfez’de hizmet veriyor.

Havayolu halkın yolu oldu

29 Ekim’e açılan İstanbul Havalimanı ile birlikte sivil hava trafiğine açık 56 havalimanımız olurken, 6 tanesinde sona yaklaşıldı. Havayolu halkın yolu haline gelirken, neredeyse her 75 KM’de bir havalimanı yapılmış oldu. İlk etapta İstanbul-Konya arasında hizmet veren hızlı tren rayları yurdun dört bir tarafını da sarmaya başladı. AK Parti iktidarı öncesinde savunma sanayimiz büyük oranda dışa bağımlıyken, son 17 yılda bu oran yüzde 10’a kadar düştü. İnsansız ve silahlı hava araçları, Altay Tankları, Fırtına Obüsleri, Piyade Tüfekleri, uzun menzilli füzeler, MİLGEM kapsamında üretilen savaş gemileri, zırhlı muharebe araçları, ATAK helikopterleri dosta güven düşmana korku salıyor. Sadece Batılı devletlerin çıkabildiği düşünülen uzaya da AK Parti döneminde uzandık. Göktürk 1 ve 2 uyduları uzaydan ülkemizin güvenliğini sağlamaya başlarken, teknolojide de baş döndürücü gelişmeler yaşadık.

Devlet milletine el uzattı

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan öğretmen atamalarının 5 misli sadece AK Parti döneminde yapılırken, üniversiteler peşi sıra açıldı. Yüksek Öğrenim Bursları lisans eğitimde 500 liraya çıkarken, bu oran doktorada bin 500 liraya ulaştı. TOKİ vasıtasıyla dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi oldu.

Nükleer teknolojiyle de AK Parti döneminde tanıştık. Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen dış güçler ve yerli ihanet odaklarının bütün kumpaslarına rağmen Akkuyu Nükleer Tesisi’nin yapımına başlandı. Sinop’a inşaa edilecek nükleer tesis için önemli bir mesafe alınırken, Trakya bölgesinde yapılması planlanan tesis için de ciddi adımlar atıldı.

28 Şubat sürecinde üvey evlat muamelesi gören Müslümanlar, AK Parti iktidarıyla birlikte gerçek özgürlüğüne kavuştu. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmezken, kamusal alandaki başörtüsü yasağı son buldu. Kapanma noktasına gelen imam hatip liseleri yeniden canlanırken, Kur’an kursları da hafızlar yetiştirmeye başladı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:56
  1. Yozgat
  2. Sinop
  3. Manisa
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Adana
  11. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  12. AK Parti
  13. FETÖ
  14. PKK
  15. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
  16. Fatih Sultan Mehmet Han
  17. Başkan Erdoğan
  18. Marmaray
  19. Avrasya Tüneli
  20. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  21. İstanbul- İzmir yolu
  22. Osmangazi Köprüsü
  23. İstanbul Havalimanı
  24. Fırtına Obüsleri
  25. Yüksek Öğrenim Bursları
  26. TOKİ
  27. Nükleer teknoloji
  28. Müslümanlar
  29. 28 Şubat süreci
  30. Akkuyu Nükleer Tesisi
  31. Kur’an kursları

YORUM YAZ

  • AbdulvahitAbdulvahit2 sa önce
    MAŞALLAH, MAŞALLAH, MAŞALLAH.
  • metin metin 2 sa önce
    recep tayyib erdogan milletin duasidir.... Türkiyenin on senede ulasabildigini,belki60-70 sene sonraya ümid ediyorduk, cok sükür bir cok sey iyi yönde degisti ve u daha baslangic, eskiden sirf imfye verdigimiz borcun faiziyle elde kaliyordu sifir, simdi o paralar kendi cebimizde kalib, kendi insanimizin faydasina sunuluyor cok sükür.

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