Yapanın yanına kâr kalmadı toparlanma hız kazandı

Döviz kurundaki spekülatif hareketlerle Türkiye’ye yönelik ekonomik operasyon düzenleyenlerin hamleleri bir bir boşa çıkarılıyor. Döviz, faiz, borsa sarmalı ile enflasyonu körüklemeye çalışanlara rağmen ekonomide dengelenme ile birlikte döviz, faiz ve enflasyonda gerileme sürüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye tarihinin yaşadığı en sert kur krizlerinden biri olan Ağustos 2018’daki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen bir yılda döviz kurundaki hızlı gerileme ve faizlerdeki düşüş gibi önemli parametrelerin, Türkiye ekonomisinin savunma kalkanları direncinin arttığını gösterdiğini aktaran Avdagiç, Türkiye’yi ekonomik kıskaca almaya yönelik olarak 10 Ağustos 2018’de başlayan ve 13 Ağustos’ta dolar/TL paritesinin 7,23’ü gördüğü spekülatif kur atağında bir yılın geride kaldığını kaydetti.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir yıl aradan sonra mevcut tabloya baktığımızda, Türkiye ekonomisinin yeniden bir toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. Dolar/TL, 9 Ağustos 2019’da 5,50’lere inmiş durumda. Yatırımın önündeki en büyük bariyer olan faiz oranları yönünü aşağıya çevirdi. Enflasyonda benzer bir seyir gözleniyor. Mal ve hizmet üretiminde toparlanma işaretleri güçleniyor.

Cari açıktaki azalma, yaşadığımız dengelenme sürecinde döviz talebini baskılaması bakımından da önemli bir işlev görüyor. Turizmde oldukça başarılı bir yıl yaşanıyor. Yıl sonu 32 milyar doların üzerinde bir turizm geliri bekleniyor. Geçtiğimiz bir yıl sonunda ulaştığımız tüm parametreler, Türk ekonomisinin ciddi bir stres testinden başarıyla geçtiğini gösteriyor.”