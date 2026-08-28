Yapacağı yemek sonu oldu
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde evinde yemek hazırlayan Özlem Dündar, elektrikli ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Dündar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Özlem Dündar, yemek hazırlamak için elektrikli ocağı kullandığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Bir süre sonra bölgede düğün davetiyesi dağıtan bir kişi, Dündar’ı yerde hareketsiz halde buldu. Durumun çevredeki vatandaşlara bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dündar, Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Özlem Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dündar’ın ölümüne ilişkin olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.