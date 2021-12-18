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Kadın - Aile Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir?

Dışı yanmış çaydanlıkları yıkamak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:57:00 - 2021-12-18 18:03:04
Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir?

Yanmış çaydanlığı temizlemek aslında zor değil. Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İşte size altın değerinde tarifler...

Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir?

Sirke – Tuz Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

  • Bir bardak sirke
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Temiz sünger veya bez

Uygulanışı

Tuz sirkenin içerisine katılarak tamamen erimesi sağlanır. Daha sonra temiz bir bez veya sünger yardımıyla bu karışımla birlikte çaydanlığın yanmış olan kısmı ovularak temizlenir. Ovma işlemi dış kısmı çizmeyi önleyecek nitelikteki bez veya süngerle yapılmalıdır. Aksi takdirde dış kısımda çizikler meydana gelerek çaydanlığın görünümünü bozabilir.

Sirke – Karbonat Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

  • Bir çay kaşığı sirke
  • Bir yemek kaşığı karbonat
  • Tencere

Uygulanışı

Sirke ve karbonat bir tencerenin içerisine dökülür. Üstüne soğuk su ilave edilir ve suyun içerisine dışı yanmış olan çaydanlık yerleştirilir. Ocağın altı açılır su kaynamaya bırakılır. Bu şekilde bir müddet kaynadıktan sonra ocak kapatılır ve çaydanlık çıkartılarak kendi kendine soğuması sağlanır. Daha sonra bol su yardımı ile iyi bir şekilde temizlenir.

 

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