Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına alındı
Edirne Belediyesi'nde çalışan işçi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla Yunanistan'a geçince gözaltına alındı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:24
Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesi'nden iş makinası yardımı istendi.
Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
YORUM YAZ