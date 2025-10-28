  • İSTANBUL
Yerel Yanlışlıkla kendini bıçakladı
Yerel

Yanlışlıkla kendini bıçakladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yanlışlıkla kendini bıçakladı

Adıyaman'da, mutfakta yemek yaptığı sırada kazara kendini bıçaklayan genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan 19 yaşındaki S.S., isimli genç kadın, kazara kendini bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan S.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

